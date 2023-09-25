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"Ми проб'ємо всі три лінії оборони противника": Маломуж розповів, як ЗСУ це зроблять

Аліна Дембіцька
25 вересня 2023, 04:30
Просування поблизу Вербового відкриє Збройним силам України оперативний простір для ведення наступальних операцій, каже Маломуж.
'Ми проб'ємо всі три лінії оборони противника': Маломуж розповів, як ЗСУ це зроблять
Маломуж розповів, як можна пробити всі три лінії оборони росіян / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Українські захисники здійснюють наступ на Мелітопольському напрямку, де проводять штурм Новопрокопівки та здійснюють переміщення глибше у Запорізьку область. Крім того, наші воїни змогли прорватися біля Вербового і продовжують витісняти ворожі сили з цього району. Про це розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 каналу.

Як зазначив Маломуж, просування поблизу Вербового відкриє Збройним силам України оперативний простір для ведення наступальних операцій. Також це дозволить перекрити логістику російських окупантів. Крім того, просування ЗСУ фактично обмежить угруповання, яке розташоване на Запорізькій та Херсонських областях, зокрема з постачання боєприпасів, техніки, живої сили.

"А далі Сили оборони рухатимуться аж у напрямок Мелітополя, і можуть вийти до моря. Цей оперативний задум дозволить ЗСУ працювати з флангів. Ми проб'ємо всі три лінії оборони противника, зокрема й "зуби дракона", - зазначив генерал армії.

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Після цього у ворога більше не залишиться значущих оборонних укріплень. Росіяни намагаються їх встановити, проте, за висловами Маломужа, це неможливо здійснити швидко. Крім того, контратаки, які намагаються провести росіяни силами повітряно-десантних військ та навіть зеків, не підготовлені, а тому зазнають краху.

Водночас генерал армії зауважив, що українські сили мають конкретний план. Вони залучили конкретні засоби для його реалізації, які ворог не очікує зустріти. Це дозволить ЗСУ відрізати сходу весь фланг та перерізати логістику поблизу Токмака. Завдяки їй відбуваються постачання 75% бойової складової, всіх резервів росіян зі Сходу і з моря на фронт.

"Це допоможе обмежити окупантів у постачанні ресурсів та замкне величезний сектор для майбутнього оточення та відповідно ліквідації ворога. А далі призведе до звільнення окупованих територій Запорізької та Херсонської області. І відкриє рух до Криму", - підкреслив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Він підкреслив, що південь сьогодні є стратегічним регіоном, і він має перспективне значення навіть на осінь та зиму цього року для ефективних дій ЗСУ.

"Ворог намагається нейтралізувати наші наступальні операції, залучає резерви, однак наразі ефекту від його дій немає", - відзанчив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Нещодавно в ISW заявили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

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війна в Україні Микола Маломуж війна Росії та України
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