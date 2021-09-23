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Свідки-грибники, гільзи та схожість зі "справою Окуєвої": у МВС повідомили деталі замаху на Шефіра

23 сентября 2021, 09:16

Сьогодні поліція і Нацгвардія продовжать ретельні пошуки в досить великому лісовому масиві.

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Правоохоронці встановили місце розташування стрілка в момент обстрілу / колаж Главред

Правоохоронці продовжують пошуки доказів у справі про обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на своїй сторінці в Faceboook повідомив, що ще вчора було знайдено два десятки відстріляних гільз, залишені стрільцем на місці злочину під час замаху на першого помічника президента.

"Це боєприпаси калібру 7х62 на 39 мм.Такі не часто зустрінеш в нашій країні. Адже гільзи в ньому - виробництва Угорщини, але сам патрон - можливо, заново збирали в Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, заново маркували як цивільний боєприпас, заново вставляли кулю. Про них більш детально скажуть експерти, коли отримають на дослідження те, що отримали лікарі з тіла водія, можливо, знайдуть ще одну в пробитому колесі Ауді А8. Тобто детальна балістична експертиза ще попереду", - повідомив Шевченко.

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На місці інциденту виявлені гільзи / facebook Артема Шевченка

Також правоохоронці встановили місце розташування стрілка в момент обстрілу, яке "дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч".

Пошуки злочинців тривають: допитані свідки злочину

За словами Шевченка, також були допитані свідки-грибники, які опинилися неподалік від місця події, і пасажири авто, яке їхало за машиною Шефіра.

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Також правоохоронцями вилучено на дослідження гілки, ймовірно зламані самим стрільцем при підготовці сектору обстрілу.

"Сьогодні поліція і Нацгвардія продовжать ретельні пошуки в досить великому лісовому масиві. Шукатимуть усі. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину. А може і ні", – написав Шевченко.

Читайте также"Засідка була в лісі через дорогу": у "Слузі народу" висунули три версії замаху на ШефіраТакож він додав, що даний злочин схожий на замах на Аміну Окуєву, який стався 30 жовтня 2017 року. Шевченко зазначив, що того разу правоохоронці на третій день пошуків знайшли знаряддя злочину в лісосмузі і змогли зняти з нього ДНК злочинця.

"Взагалі такий вогонь такими боєприпасами по такій рухомій меті як легковий автомобіль з лісового масиву хоча і не гарантує смертельного результату для пасажира всередині, але, як показує справа Окуєвої, цілком може бути фатальним", - підсумував Шевченко.

Замах на Сергія Шефіра

У середу вранці, 22 вересня, неподалік від села Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

В результаті інциденту постраждав водій чиновника, який отримав важке поранення. З Сергієм Шефіром все гаразд.

У МВС заявили, що інцидент трапився близько 10 години ранку. Під час обстрілу у бік автомобіля Шефіра потрапило більше десяти куль. Правоохоронці оголосили спецоперацію, спрямовану на пошук злочинців.

Автор: Сергій Кущ
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Сергій Шефір новини України
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