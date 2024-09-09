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Світить "червона картка": Україна подала запити про затримання нардепа Дмитрука

Марія Николишин
9 вересня 2024, 22:08
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Артем Дмитрук раніше незаконно виїхав з України та підозрюється у нападах на військового та правоохоронця.
Світить 'червона картка': Україна подала запити про затримання нардепа Дмитрука
Україна подала запити про затримання нардепа Дмитрука / колаж: Главред, фото: instagram.com/artem__dmytruk

Офіс генерального прокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звернувся до деяких країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата Артема Дмитрука, який раніше незаконно виїхав з України та підозрюється у нападах на військового та правоохоронця. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Там зазначається, що за погодженням з Офісом Генпрокурора до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо зазначеного народного депутата України.

"Нагадаємо, за клопотанням Офісу Генпрокурора Печерський районний суду м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, в тому числі міжнародного", - додали в пресслужбі.

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Хто такий Артем Дмитрук?

Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради.

Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі.

Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті.

9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

Розшук Артема Дмитрука - що відомо

Нагадаємо, 25 серпня народному депутату України Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. Як відомо, Дмитрук перебував в Одесі та діяв разом з групою осіб. Він напав на правоохоронця у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

Пізніше, співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного в нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон у Придністров'ї.

Вже 2 вересня, Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон, помітили у Лондоні. Там чоловік, ймовірно, перебуває з дружиною та донькою.

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