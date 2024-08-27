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Тягнути не будуть: Стефанчук розповів, коли в депутата Дмитрука заберуть мандат

Юрій Берендій
27 серпня 2024, 13:12
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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що нардепа-втікача Дмитрука зможуть позбавити мандату після того, як правоохоронці завершать розслідування.
Тягнути не будуть: Стефанчук розповів, коли в депутата Дмитрука заберуть мандат
Стали відомі деталі втечі Артема Дмитрука з України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Верховна Рада не надавала дозвіл на закордонне відрядження народного депутата Артема Дмитрука, а рішення про позбавлення його мандата буде ухвалене в парламенті після завершення розслідування правоохоронних органів. Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Народний депутат Дмитрук у жодне відрядження від Верховної Ради не направлявся, тому що про це багато говорили <...> Наскільки я проінформований, відомості вже внесені у Єдиний державний реєстр, пов'язаний із кримінальними провадженнями, здійснюється розслідування", – заявив він.

Рішення про позбавлення Дмитрука мандату буде ухвалене в Раді після завершення розслідування, пояснив Стефанчук.

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За його словами, "весь цей час" питання дострокового позбавлення мандатів нардепів здійснювалися на підставі семи пунктів статті 81 Конституції України.

"Так і здійснюватимемо цього разу. Якщо будуть підстави, за українським парламентом ніколи не було затягування у цьому питанні", – наголосив спікер.

Він зазначив, що питання дострокового позбавлення мандатів депутатів завжди вирішувалися на основі семи пунктів статті 81 Конституції України.

Стефанчук також підкреслив важливість дотримання Конституції, щоб зберігати спокій навіть у ситуаціях, коли зрадники, такі як Віктор Медведчук, подають позови проти Верховної Ради.

Водночас генеральний прокурор України Андрій Костін коментуючи втечу народного депутата Артема Дмитрука з країни зазначив, що він обурений ситуацією, що склалась.

"Моє обурення навіть більше, ніж обурення суспільства. Коли ми бачимо, як наші прикордонники за допомогою дронів відстежують втікачів, потім мобільні групи їх затримують, і це дійсно приклад успішної роботи. А я думав: чому у тих випадках вдалося, а в цьому — ця людина просто як по маслу перешила нелегально державний кордон. Тому це обурення я абсолютно поділяю", — сказав Костін.

За його словами, прокурори відразу після оприлюднення інформації про перетин державного кордону депутатом Дмитруком розпочали кримінальне провадження.

Костін зазначив, що в межах цього провадження слідчі, прокурори, співробітники державної прикордонної служби працюють практично цілодобово.

"Ми розуміємо, що ця людина, вона переткнула державний кордон не сама, не самостійно - йому хтось допомагав. І, можливо, це серед тих, хто допомагав, можуть бути і службові особи різних органів. Ми так докладаємо всіх зусиль для того, щоб їх всіх встановити і встановити всю ситуацію, яким чином це відбувалось", - наголосив Костін.

За його словами, слідству вдалось з'ясувати, що Дмитрук перетнув кордон із невизнаною республікою Придністров'я.

"Ми володіємо певною інформацією в якій країні перебуває ця людина, і перевіряємо ці дані, тому що по нашій інформації він зараз подорожує країнами. Ми надалі вживатимемо всіх заходів для його повернення в Україну міжнародно-правовими способами, якщо він не зробить цього добровільно", - резюмував Костін.

Він також зазначив, що якщо Дмитрук не повернеться добровільно, Україна буде вживати всі правові заходи для його повернення. Він має можливість з’явитися на допит слідчого 28 або 29 серпня.

Хто такий Артем Дмитрук?

Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради.

Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі.

Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті.

9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

Втеча Дмитрука з України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народного депутата Артема Дмитрука помітили 24 серпня в Молдові, де, за інформацією джерела, близького до офісу прикордонної служби Кишинева, він перебував у поліції Штефан-Воде та писав заяву про незаконний перетин кордону.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину державного кордону Дмитруком, а в Одесі тривають термінові слідчі дії.

Офіс генерального прокурора повідомив, що Дмитрука також підозрюють у нападах на правоохоронця та військового, які він скоїв в Одесі разом з групою осіб.

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