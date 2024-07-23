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Обсяги вимкнень будуть мінімальними: графік відключення світла на 24 липня

Ангеліна Підвисоцька
23 липня 2024, 19:07
163
В Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнень світла для однієї та двох черг.
Обсяги вимкнень будуть мінімальними: графік відключення світла на 24 липня
Графік вимкнення світла на 24 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

В Україні у середу, 24 липня, будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла. Їх буде введено на всю добу. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 будуть діяти графіки вимкнення світла для однієї черги.

"В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Обсяги вимкнень будуть мінімальними: графік відключення світла на 24 липня
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Псіхея", експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що в Україні у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. Ситуація може покращитись вже після перезапуску енергоблоку.

Своєю чергою, голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом.

"Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", - сказав Кудрицький.

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