Обсяги вимкнень будуть мінімальними: графік відключення світла на 24 липня

В Україні у середу, 24 липня, будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла. Їх буде введено на всю добу. Про це повідомляє Укренерго.
У період з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 будуть діяти графіки вимкнення світла для однієї черги.
"В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно", - йдеться у повідомленні.відео дня
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини
Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Псіхея", експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що в Україні у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. Ситуація може покращитись вже після перезапуску енергоблоку.
Своєю чергою, голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом.
"Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", - сказав Кудрицький.
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