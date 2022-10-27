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Світло у Києві та 4 областях вимикатимуть не за графіком: енергетики заявили про екстрену ситуацію

27 жовтня 2022, 15:15

Укренерго доводиться вводити безпрецедентні екстрені обмеження через дуже сильні руйнування енергетичних об’єктів.

Свет, отключение света, линии электропередачи
Світло у Києві та 4 областях вимикатимуть не за графіком/ УНІАН, Вікіпедія

Через нові обстріли росіянами енергетичних об’єктів у ніч на четвер, 27 жовтня, енергосистема України зазнала серйозних руйнувань. У зв’язку з цим НЕК "Укренерго" була змушена ввести безпрецедентні екстрені обмеження.

Тепер світло у Києві та ще чотирьох областях можуть вимикати не за графіком і на невизначений термін. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК Київські електромережі.

"Росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведені низка критично важливих об’єктів. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер уже неактуальні графіки стабілізаційних відключень, які були складені напередодні. У найближчі дні застосовуватимуться більш жорсткі і тривалі відключення електропостачання.

Крім Києва, жорсткі обмеження також діятимуть у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Енергетики також закликали і далі економити електроенергію і зменшити використання різних приладів вранці з 06:00 до 11:00 і ввечері з 17:00 до 23:00.

Майже пів Києва може залишитися без світла

У той же час в пресслужбі компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno повідомили, що дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%, тому майже половина столиці України може лишитися без світла.

"Зазвичай Київ споживає 1 000-1 200 МВт. Наразі орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт. Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла. Щоб не допустити повного знеструмлення, оператори системи розподілу будуть обмежувати споживання електроенергії за вказівками Укренерго. На жаль, відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів", – йдеться у повідомленні.

Мешканців Київщини закликали підготуватися до відсутності електрики

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав мешканців Київської області "підготуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін".

"Буде відбуватися аварійне і екстрене відключення споживачів від електроенергії. Прошу, підготуйтеся до цього, наскільки це можливо. Також намагайтеся економити електроенергію і вмикати електроприлади тільки тоді, коли це необхідно", – заявив очільник Київської ОВА.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба
скрін

Ракетний удар по Київщині у ніч на 27 жовтня

У ніч на 27 жовтня російські окупанти завдали удару по Київській області. Була атакована одна з громад. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Як розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба, було кілька "прильотів".

Місцеві Telegram-канали також повідомляли, що на Київщині були чутні звуки іранських дронів-камікадзе. Окупанти запускали їх з південного напрямку.

Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у ніч на 27 жовтня російські окупанти вчергове обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено обладнання в центральних областях, там вводять жорсткіші обмеження.

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