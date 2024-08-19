Годин без світла стане значно більше: графік вимкнення електроенергії на 20 серпня

В Укренерго попереджають про те, що 20 серпня будуть діяти графіки вимкнення світла для 1 та 2 черг одночасно.

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Графік вимкнення світла на 20 серпня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у вівторок, 20 серпня, будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла. Ситуація зі світлом буде більш жорстка. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення світла почнуть діяти з 16:00. У період з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 будуть діяти графіки для однієї черги. У період з 17:00 до 22:00 вимикатимуть одночасно дві черги.

"В інші години – без обмежень. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні. відео дня

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