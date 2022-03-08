Російські окупанти спеціально ховають свою бойову техніку в житлових кварталах - МВС

Російська армія / Reuters

Війська російських окупантів розміщують бойову техніку так, щоб Збройні Сили України не могли вдаряти по них через загрозу мирним жителям. Про це повідомив радник керівника МВС Вадим Денисенко в коментарі Суспильному.

За його словами, російські війська прикриваються людьми, як живим щитом.

"На всіх територіях, де концентрують війська РФ, це Київщина - Гостомель, Демидів, Сумщина - Тростянець той же. У всіх дворах розташована російська техніка. Тобто вони стоять спеціально у дворах, для того щоб ми не мали можливості їх вибити з тих територій. Тому що вони розуміють, що ми не будемо стріляти по домівках, по цивільних об'єктах, по людях", ‒ сказав Денисенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти стягнули в села та міста поблизу Києва велику кількість військ. І протягом наступних днів Володимир Путін, ймовірно, зробить спробу зайняти столицю України.

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Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в прямому ефірі.

За його словами, очікується, що днями відбудеться ключова битва в російсько-українській війні.

"На підходах до Києва концентрується досить велика кількість російської техніки і російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ - це ключова Битва наступних днів", - заявив чиновник.