Російські окупанти спеціально ховають свою бойову техніку в житлових кварталах - МВС

За словами радника керівника МВС Вадима Денисенка, російські війська прикриваються людьми, як живим щитом.
Війська російських окупантів розміщують бойову техніку так, щоб Збройні Сили України не могли вдаряти по них через загрозу мирним жителям. Про це повідомив радник керівника МВС Вадим Денисенко в коментарі Суспильному.
За його словами, російські війська прикриваються людьми, як живим щитом.
"На всіх територіях, де концентрують війська РФ, це Київщина - Гостомель, Демидів, Сумщина - Тростянець той же. У всіх дворах розташована російська техніка. Тобто вони стоять спеціально у дворах, для того щоб ми не мали можливості їх вибити з тих територій. Тому що вони розуміють, що ми не будемо стріляти по домівках, по цивільних об'єктах, по людях", ‒ сказав Денисенко.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти стягнули в села та міста поблизу Києва велику кількість військ. І протягом наступних днів Володимир Путін, ймовірно, зробить спробу зайняти столицю України.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в прямому ефірі.
За його словами, очікується, що днями відбудеться ключова битва в російсько-українській війні.
"На підходах до Києва концентрується досить велика кількість російської техніки і російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ - це ключова Битва наступних днів", - заявив чиновник.