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Маскувалися під ТЦК і викрадали людей: в Одесі затримали трьох псевдовійськових

Руслан Іваненко
21 квітня 2025, 15:43
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Правоохоронці перевіряють, чи причетні затримані до інших подібних випадків.
Маскувалися під ТЦК і викрадали людей: в Одесі затримали трьох псевдовійськових
Силоміць утримували людей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Одеська обласна прокуратура

Читайте в матеріалі:

  • Як саме псевдовійськові діяли на вулицях Одеси
  • Що допомогло звільнити одного з потерпілих
  • За якими статтями підозрюють затриманих

В Одесі троє чоловіків, які видавали себе за представників територіального центру комплектування, незаконно утримували громадян. Усім їм оголосили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Як зазначають у прокуратурі, заходи з викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі слідчими ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УКР ГУНП.

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"За даними слідства, підозрювані є членами однієї з громадських організацій міста. Вони вдягали одяг, схожий на військову форму, пересувалися на авто з камуфляжем і діяли під виглядом представників ТЦК", — повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Під приводом мобілізаційних заходів ці особи зупиняли перехожих, застосовували до них силу та всупереч волі потерпілих примусово садили їх у свій транспорт.

Один із чоловіків, якого утримували, зумів повідомити про інцидент до поліції прямо з автомобіля. Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців його звільнили, а зловмисників – затримали.

Наразі триває перевірка на причетність затриманих до інших подібних злочинів.

"За процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом мешканцям Одещини за фактом самовільного присвоєння владних повноважень та незаконного позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 КК України)", – йдеться у повідомленні Одеської обласної прокуратури.

Викриття і затримання - інші новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, правоохоронці затримали 30-річного посадовця Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.

Крім того в Одеській області затримали агента російської воєнної розвідки з Придністров'я. Чоловік планував викрасти секретні розробки України у сфері безпілотних систем.

Також СБУ затримала "топ-крота" Державному космічному агентстві. Агент мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

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За що відповідає прокуратура?

Прокуратура виконує функцію нагляду за дотриманням прав і свобод людини, громадянина, а також за виконанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

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