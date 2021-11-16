Стріляли в козу: у Сумській області випадково застрелили 28-річного чоловіка

За фактом загибелі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Вбивство з необережності".
У Сумській області 28-річний чоловік отримав смертельне поранення під час полювання.
Як повідомляє пресслужба поліції, правоохоронці кваліфікували злочин як вбивство з необережності.
Трагедія сталася в Охтирському районі. Поранення отримав житель села Боромля.
"Потерпілого доставили в лікарню, проте в реанімаційному відділенні врятувати йому життя не змогли", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці повідомили, що поблизу Боромлі полювали четверо чоловіків. 31-річний мисливець стріляв у бік дикої кози, проте відразу почув крик. Коли він підійшов ближче, то побачив пораненим друга.
За фактом загибелі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Вбивство з необережності". Наразі проводять досудове розслідування.
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Автор: Марія Тупік