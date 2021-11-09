Під Тернополем п'яний водій вбив цілу сім'ю

У водія в крові виявили 1,3 проміле алкоголю.
У Тернопільській області 8 листопада сталася страшна смертельна ДТП. В аварії загинуло подружжя, а їх п'ятирічний син у важкому стані перебуває в реанімації.
Як повідомляє Нацполіція Тернопільської області, ДТП сталося через те, що нетверезий 43-річний водій автомобіля Skoda Yeti виїхав на зустрічну і врізався в Daewoo Lanos, в якому їхали чоловік, дружина і їх 5-річний син.
"Подружжя загинуло на місці аварії. Їх 5-річного сина службовим авто доставили в лікарню патрульні, які першими приїхали на місце ДТП", - йдеться в повідомленні.
Від удару хлопчика відкинуло на панель у лобового скла. Дитина в реанімації у важкому стані.
У водія в крові виявили 1,3 проміле алкоголю.
Йому інкримінують ч.4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох людей). Водієві загрожує до 12 років позбавлення волі.
Як повідомляв Главред, 24 жовтня в Одесі сталося смертельна ДТП. 37-річний житель Одеського району на Dodge Charger збив дитину в селі Струмок. В результаті, 10-річний хлопчик помер.
28 серпня у селі Підберезці поблизу Львова аварія за участю вантажівки ДАФ і трьох легковиків стала смертельною для школярки.
У середу, 3 листопада, під Вінницею автомобіль Ford Fusion збив 13-річного велосипедиста. Хлопчик помер на місці аварії.
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