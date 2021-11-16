Вбили і забрали зброю: на Луганщині жорстоко розправилися з поліцейським

Поліцейського вбили в Луганській області / УНІАН

В Рубіжному Луганської області у вівторок, 16 листопада, був виявлений убитим співробітник патрульної поліції.

Тіло правоохоронця зі слідами насильницької смерті було знайдено на території адміністративної будівлі, повідомила прес-служба патрульної поліції України.

"На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульної відсутня", - вказується в повідомленні.

В даний час на місці працюють слідчо-оперативна група ГУ Національної поліції, Державне бюро розслідувань, а також співробітники Управління патрульної поліції і внутрішньої безпеки поліції.

Встановлюються обставини події.

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На території міста введена поліцейська операція з виявлення і затримання особи, причетного до вбивства і заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліції.

Подробиці загибелі копа

Як стало відомо ТСН з власних джерел, патрульного застрелили. Куля прийшлася в область шиї. Наразі експертиза встановлює, чи був постріл зроблений із табельної зброї патрульного чи іншої зброї. Час смерті правоохоронця поки невідомий.

24-річний Олександр Фахруддінов служив у патрульній поліції з 2017 року.

У Рубіжному Луганської області під час виконання службових обов'язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов. Він перебував у адмінбудівлі на чергуванні, повідомляє Сегодня.

Відомо, що патрульного поліцейського було вбито в будівлі, де невдовзі планували розмістити управління поліції.

"Наскільки зрозуміло, у будівлі відбувався ремонт, підготовчі роботи. Поліцейський охороняв його та, відповідно, перебував на службі один. Наразі йдуть посилені пошуки нападника", – повідомили джерела у поліції.

читайте такожСтрілянина під Києвом: у поліції назвали основну версію нападу

Нагадаємо, в Луганській області в місті Рубіжне 17-річний юнак відкрив стрілянину з рушниці по компанії підлітків і поранив 13-річного хлопця.

Підлітка з кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів госпіталізували до Лисичанської дитячої лікарні.

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