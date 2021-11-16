Вбили і забрали зброю: на Луганщині жорстоко розправилися з поліцейським

На місці злочину виявлені сліди боротьби.
В Рубіжному Луганської області у вівторок, 16 листопада, був виявлений убитим співробітник патрульної поліції.
Тіло правоохоронця зі слідами насильницької смерті було знайдено на території адміністративної будівлі, повідомила прес-служба патрульної поліції України.
"На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульної відсутня", - вказується в повідомленні.
В даний час на місці працюють слідчо-оперативна група ГУ Національної поліції, Державне бюро розслідувань, а також співробітники Управління патрульної поліції і внутрішньої безпеки поліції.
Встановлюються обставини події.
На території міста введена поліцейська операція з виявлення і затримання особи, причетного до вбивства і заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліції.
Подробиці загибелі копа
Як стало відомо ТСН з власних джерел, патрульного застрелили. Куля прийшлася в область шиї. Наразі експертиза встановлює, чи був постріл зроблений із табельної зброї патрульного чи іншої зброї. Час смерті правоохоронця поки невідомий.
24-річний Олександр Фахруддінов служив у патрульній поліції з 2017 року.
У Рубіжному Луганської області під час виконання службових обов'язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов. Він перебував у адмінбудівлі на чергуванні, повідомляє Сегодня.
Відомо, що патрульного поліцейського було вбито в будівлі, де невдовзі планували розмістити управління поліції.
"Наскільки зрозуміло, у будівлі відбувався ремонт, підготовчі роботи. Поліцейський охороняв його та, відповідно, перебував на службі один. Наразі йдуть посилені пошуки нападника", – повідомили джерела у поліції.
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Нагадаємо, в Луганській області в місті Рубіжне 17-річний юнак відкрив стрілянину з рушниці по компанії підлітків і поранив 13-річного хлопця.
Підлітка з кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів госпіталізували до Лисичанської дитячої лікарні.
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