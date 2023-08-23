'Ризики втратити Харків та Дніпро': чому ЗСУ не можуть перекинути всі сили на південь

Президент Володимир Зеленський розповів, що Збройні сили України не можуть перекинути всі підрозділи на Південний напрямок фронту, бо тоді "з’являться ризики втратити Харків та Дніпро".
"Щодо розтягування сил. У нас є Схід. Хтось розуміє, скільки там окупантів? 200 тисяч. Давайте візьмемо звідти наші сили і кудись їх перекинемо, наприклад, туди, куди нам потрібно", - йдеться у заяві Зеленського на прес-конференції.
Президент пояснив, що після цього росіяни за кілька днів захоплять Слов'янськ та Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги.
"Я думаю, що саме така надія у них є. Харків. Ми не віддамо ні Харків, ні Павлоград, ні Дніпро. І нехай різні аналітики світу на це навіть не розраховують", - додав президент.
Ситуацію на фронті: що відомо
Нагадаємо, що Зеленський заявив про дефіцит зброї у ЗСУ на фронті. Зеленський наголосив, що міняти НАТО на українські землі - це нечесна розмова, нечесний діалог і провокація.
Військовий розповів про закінчення війни в Україні. Якщо нам не подобається наш політичний устрій, ми збираємося на Майдані і змінюємо владу, але в Росії це неможливо, вважає Жеребило.
ЗСУ звільнили Урожайне й домоглися великих успіхів в районі Роботиного. Українські війська просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області та, ймовірно, досягли великих успіхів у прилеглих районах.
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