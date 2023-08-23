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"Ризики втратити Харків та Дніпро": чому ЗСУ не можуть перекинути всі сили на південь

Юлія Куришко
23 серпня 2023, 21:46 оновлено 23 серпня, 21:50
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Президент України розповів ситуацію на південному напрямку фронту.
'Ризики втратити Харків та Дніпро': чому ЗСУ не можуть перекинути всі сили на південь
Зеленський розповів про контрнаступальну операцію на півдні / колаж: Главред, фото: ОПУ, 17 ОТБр

Президент Володимир Зеленський розповів, що Збройні сили України не можуть перекинути всі підрозділи на Південний напрямок фронту, бо тоді "з’являться ризики втратити Харків та Дніпро".

"Щодо розтягування сил. У нас є Схід. Хтось розуміє, скільки там окупантів? 200 тисяч. Давайте візьмемо звідти наші сили і кудись їх перекинемо, наприклад, туди, куди нам потрібно", - йдеться у заяві Зеленського на прес-конференції.

Президент пояснив, що після цього росіяни за кілька днів захоплять Слов'янськ та Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги.

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"Я думаю, що саме така надія у них є. Харків. Ми не віддамо ні Харків, ні Павлоград, ні Дніпро. І нехай різні аналітики світу на це навіть не розраховують", - додав президент.

Ситуацію на фронті: що відомо

Нагадаємо, що Зеленський заявив про дефіцит зброї у ЗСУ на фронті. Зеленський наголосив, що міняти НАТО на українські землі - це нечесна розмова, нечесний діалог і провокація.

Військовий розповів про закінчення війни в Україні. Якщо нам не подобається наш політичний устрій, ми збираємося на Майдані і змінюємо владу, але в Росії це неможливо, вважає Жеребило.

ЗСУ звільнили Урожайне й домоглися великих успіхів в районі Роботиного. Українські війська просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області та, ймовірно, досягли великих успіхів у прилеглих районах.

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війна в Україні Володимир Зеленський
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