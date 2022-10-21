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"Страшніше ядерного удару": вчений про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС

21 жовтня 2022, 15:47

В результаті підриву дамби може бути затоплений Херсон, не виключив Юрій Медовар.

Каховська ГЕС
Каховська ГЕС / УНІАН

Підрив окупантами РФ дамби Каховської ГЕС спричинить собою катастрофічні наслідки, заявив російський вчений-гідрогеолог Юрій Медовар.

За його словами, це можна порівняти з атакою цунамі, пише Obozrevatel.

Експерт не виключив, що в результаті може бути затоплений Херсон, а також безліч населених пунктів поблизу греблі.

"Я вважаю, що це страшніше тактичної ядерної зброї, я навіть уявити такого не можу", – заявив учений.

За його словами, глибина греблі - 30 м, а її довжина – близько 4 км: "Уявіть, який обсяг води в цьому водосховищі. Буде хвиля висотою з десятиповерховий будинок, як цунамі".

Медовар не виключив, що в разі трагедії вода затопить Херсон. Крім того, в результаті такого теракту постраждає і Крим, тому що Північно-Кримський канал постачав воду саме з Каховського водосховища.

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що російська влада створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ армії РФ з Херсона і значні втрати території в окупованій Херсонській області. В рамках цієї кампанії можливий напад на Каховську ГЕС під чужим прапором, щоб перекинути провину на Україну.

При цьому аналітики нагадали, що так званий "глава" окупаційної адміністрації Херсона Володимир Сальдо заявив про евакуацію росіян із західного берега Дніпра, що може бути ще одним підтвердженням планів окупантів підірвати ГЕС.

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