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Страшна втрата для Росії: розвідка Британії повідомила про наслідки удару ATACMS

Юрій Берендій
20 жовтня 2023, 13:23 оновлено 20 жовтня, 13:23
Внаслідок удару по аеродрому Бердянська ймоірно було знищено дев'ять російських військових гелікоптерів, водночас в Луганську було знищено п'ять.
аэродром, пожар
Розвідка Британії повідомила про наслідки удару ATACMS / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України здійснили успішний удар за допомогою ракет ATACMS, в результаті чого було знищено 14 гелікоптерів російських окупантів, які базувалися на аеродромах у Бердянську (Запорізька область) і Луганську 17 жовтня. Це суттєво вплине на можливості російської окупаційної армії у проведенні оборонних та наступальних дій на цих напрямках. Про це з посиланням на свою розвідку повідомляє міноборони Британії в Х (раніше Twitter).

"З огляду на те, що безпосередня авіаційна підтримка літаками в росіян досі була вкрай поганою, російські оборонні лінії почали дедалі більше покладатися на підтримку гелікоптерів перед обличчям українського наступу. Бердянськ використовувався як основна передова оперативна база на південному напрямку, що забезпечує і логістичні, і наступальні/оборонні можливості. Якщо це підтвердиться, досить імовірно, що ці втрати вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку", - йдеться у зведенні.

Водночас у британській розвідці відзначають, що у зв'язку зі значним завантаженням російського військово-промислового комплексу на даний момент підтверджені втрати у гелікоптерах буде складно відновити в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

відео дня

"Ця втрата також, імовірно, створить додатковий тиск на російських авіаторів, які вже майже напевно страждають від бойового виснаження і проблем із технічним обслуговуванням через непередбачувану затяжну кампанію. Існує реальна ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову передислокувати свої оперативні бази та вузли управління і контролю далі від лінії фронту, збільшуючи навантаження на логістичні ланцюжки", - зазначається в повідомленні.

Удари ATACMS по військових об'єктах Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, щонайменше п'ять вертольотів, серед яких можливо ідентифікувати декілька Ка-52, були уражені на авіабазі під Луганськом.

Водночас, нові українські ракети М39 американського виробництва здатні знести з аеродромів цілі вертолітні полки, пробити конвої постачання і батареї протиповітряної оборони. Але існує безліч завдань, які М39 не можуть виконати. Однією з них є знищення захищених бойових машин.

Також, президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування ЗСУ балістичних ракет ATACMS, про передачу яких США не анонсували. У своєму зверненні 17 жовтня глава держави подякував Сполучені Штати за надану допомогу.

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війна в Україні британська розвідка ATACMS
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