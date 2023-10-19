Аеродроми будуть горіти: ЗМІ назвали слабке місце ракет ATACMS переданих Україні

Американський військовий журналіст Девід Акс назвав слабке місце ракет ATACMS, які США передали Україні. За його словами вони не ефективні проти танків.

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ЗМІ назвали слабке місце ракет ATACMS переданих Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, wikipedia.org

Нові українські ракети М39 американського виробництва здатні знести з аеродромів цілі вертолітні полки, пробити конвої постачання і батареї протиповітряної оборони. Але існує безліч завдань, які М39 не можуть виконати. Однією з них є знищення захищених бойових машин.

Причина цього досить проста: боєголовка М39 викидає приблизно тисячу суббоєприпастів, що мають розмір гранати, але, за винятком вкрай точних умов, жодна з них не має достатньої потужності для нанесення серйозної шкоди танку. Про це пише у своєму матеріалі для Forbes американський військовий журналіст Девід Акс.

Журналіст зазначає, що армійський тактичний ракетний комплекс M39 - це балістична ракета вагою дві тонни і довжиною 13 футів з твердопаливним ракетним двигуном і боєголовкою, що містить 950 суббоєприпасів М74 розміром з гранату. Запускається гусеничною пусковою установкою M270 або колісною пусковою установкою високомобільної артилерійської ракетної системи, ракета зразка 1990-х років має дальність польоту до 100 миль за інерційним наведенням.

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"Армія США має на озброєнні сотні прострочених або майже прострочених ракет M39. Адміністрація президента США Джо Байдена протягом останніх тижнів непомітно відправила в Україну невідому кількість застарілих ракет - ймовірно, після перевірки їхніх твердопаливних ракетних двигунів", - йдеться в матеріалі.

Як зазначається, у понеділок вночі або рано вранці у вівторок три українські армійські ЗРК "HIMARS" випустили по одній ракети М39 по аеродрому під Бердянськом, в окупованій Росією частині України. Ракети пролетіли повз російські засоби протиповітряної оборони і розкидали майже 3000 боєприпасів М74 на північній злітній смузі аеродрому, підірвавши припарковані там бойові вертольоти ВПС Росії Мі-24 і Ка-52.

"Українські військові заявили, що знищили дев'ять вертольотів. Аналітики підтвердили знищення аж шести. У будь-якому випадку, це була нищівна втрата - "один з найсерйозніших ударів усіх часів" у 21-місячній війні Росії проти України", - вказує журналіст Девід Акс.

На думку журналіста, М39 та її однофунтові сталевольфрамові боєприпаси М74 ідеально підходять для ураження м'яких цілей.

"Після удару і детонації кожна граната розпадається на велику кількість високошвидкісних сталевих осколків, які ефективно вражають такі цілі, як шини вантажівок, ракетні снаряди, тонкошарові транспортні засоби і радарні антени", - написав майор армії США Джеймс Хаттон для Центру вивчення армійського досвіду (Center for Army Lessons Learned).

Але не варто витрачати мільйон доларів на М39 для танкового полку. Її боєприпаси "не ефективні проти бронетехніки", - підкреслив Хаттон.

На думку автора, шквал М74 може пошкодити оптику танка і, якщо пощастить, пробити тонку броню на верхній частині корпусу і вивести з ладу двигун. Але не сподівайтесь, що пряме попадання М74 зупинить броньовану атаку.

"Недарма наприкінці 1990-х армія США розробила нову версію ракети ATACMS, яка мала нести 13 керованих протитанкових боєприпасів. Зрештою, армія скасувала нову ракету, але не тому, що інші варіанти ATACMS раптом стали краще знищувати танки. Це був крок, спрямований на економію коштів", - вказує Девід Акс.

Журналіст резюмує, що коли російські танки атакують, українці можуть захотіти прицілитися іншими боєприпасами.

ATACMS для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ЗСУ очікують зменшення інтенсивності авіаударів по позиціях українських військових на Таврійському напрямку після атаки на аеродром в Бердянську.

Водночас, застосування Україною балістичних ракет ATACMS вплине на фронт, зокрема філігранно влучатиме по об'єктах окупантів. Як зазначив в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, ефект пусків ATACMS буде значним.

Раніше, президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування ЗСУ балістичних ракет ATACMS, про передачу яких США не анонсували.

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