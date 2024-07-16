Кулеба назвав головні цілі ударів ЗСУ західною зброєю по території РФ

Необхідно підтримати використання Україною західної зброї проти законних військових цілей у РФ, каже глава МЗС.

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Дмитро Кулеба прокоментував удари по території РФ / Колаж: Главред, фото: U.S. Army, УНІАН

Україна повинна знищувати російські бомбардувальники до того, як вони скидають керовані авіабомби на українську територію, що значно послабить російський повітряний терор, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що необхідно підтримати використання Україною західної зброї проти законних військових цілей на території РФ. Про це він сказав під час онлайн-звернення до литовських дипломатів на щорічній нараді надзвичайних і повноважних послів Литовської Республіки у Вільнюсі

"Ми повинні знищувати російські бомбардувальники до того, як вони скидають смертоносні керовані авіабомби на наші позиції, міста та громади. Це значно послабить російський повітряний терор. Буду вдячний за вашу допомогу в переконанні партнерів у необхідності зробити це рішення реальністю", - додав Кулеба.

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Глава МЗС також наголосив на важливості використання можливостей НАТО для захисту принаймні частини українського неба на заході країни.

"Збивання смертоносних російських ракет і безпілотників не робить інші держави сторонами конфлікту. Це гуманітарне завдання. Нам потрібна ця рішучість", - підсумував він.

Дозвіл на удари ЗСУ по РФ поліпшив ситуацію на фронті

Як уточнює CNN, наданий дозвіл США та інших союзників використовувати західну зброю українцям для ударів усередині Росії мав величезний вплив на ситуацію на фронті.

Солдати на передовій кажуть, що західні поставки починають змінювати ситуацію на краще - особливо з огляду на те, що тепер вони можуть використовувати арсенал для нанесення ударів через кордон.

"Ми розгортаємо ефективні системи озброєння на тих ділянках, де росіяни намагаються прорвати оборонні лінії, і спостерігається значне уповільнення російського просування", - розповів Іван, офіцер 148-ї артилерійської бригади.

ЗМІ зазначає, що можливість повторної окупації Росією частини Харківської області переконала деяких ключових союзників України, зокрема - США, зняти обмеження. Це дозволило Києву завдати удару і знищити або серйозно пошкодити ключові об'єкти на території Росії.

"Україна почала завдавати ударів HIMARS по цілях у Бєлгородській області та змусила росіян відсунути свої системи С-300, з яких вони завдавали ударів по Харкову, набагато далі, тож тепер Харків перебуває поза зоною досяжності російських систем С-300", - сказав Конрад Музика, незалежний оборонний аналітик і директор Rochan Consulting.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Удари західною зброєю по території РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна може завдавати ударів по території РФ, щоб стримати наступ окупантів на Харківському напрямку, заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив, що йдеться про території поблизу Харківської області.

Нагадаємо, що Україна потужно вдарила HIMARS по РФ через кілька годин після дозволу США. Відомо, що Сили оборони націлили свої HIMARS на російське місто Бєлгород, що в десятках кілометрів на північ від російсько-українського кордону.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон підтвердив дозвіл на удари по Росії. Наразі на озброєнні України є така французька зброя як артилерійські установки CAESAR, TFR-1, броньовики VAB, а також крилаті ракети дальністю ураження до 250 км SCALP.

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