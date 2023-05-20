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"F-16 будуть в небі України": Міноборони заінтригувало термінами надання винищувачів, США назвали умову

Альона Вороніна
20 травня 2023, 17:40 оновлено 20 травня, 17:42
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У небі України уже скоро буде "найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів", зазначили в українському оборонному відомстві.
Истребители F-16
Міноборони заінтригувало термінами надання винищувачів F-16 Україні/ Вікіпедія, ua.depositphotos.com

У Міноборони України натякнули, що наша держава може отримати винищувачі F-16 до осені цього року.

Про це йдеться у публікації відомства у Twitter. У МОУ зазначають, що уже восени може початися "військово-повітряний блокбастер".

"Вже цієї осені! Найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо!", – зазначає пресслужба Міністерства оборони України.

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Коли Україна отримає F-16 – що кажуть у Білому домі

У Білому домі підтвердили, що США і їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16. Проте точні терміни надання таких літаків визначатимуться паралельно з тим, як українські пілоти проходитимуть навчання управлінню такими літаками. Про це заявив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван під час виступу на полях саміту G7 у Японії, пише Sky News.

Салліван зазначив, що навчання українських пілотів на цих літаках проходитиме упродовж найближчих місяців.

Також він наголосив, що літаки F-16 у жодному разі не будуть застосовуватися для нанесення ударів по території країни-агресорки Росії, як і інша зброя, надана Україні державами-партнерами.

Винищувачі F-16 для України

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден підтримав ініціативу союзників, яка передбачає навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, включаючи бойові літаки F-16. Навчання можуть початися вже за декілька тижнів і повинні тривати кілька місяців. Після цього коаліція ухвалить рішення, коли, які країни і скільки передадуть Україні винищувачів.

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.

Після цього у Білому домі підтвердили участь у "коаліції винищувачів". Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, в наступні місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні F-16.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з часом отримає американські винищувачі F-16. Рішення практично ухвалені, залишилося залагодити деякі питання, в тому числі, аспекти передачі Києву літаків. Не виключено, що в майбутньому можуть передати і ракети з дальністю пуску до 500 кілометрів.

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