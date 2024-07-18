20 аеродромів під ударом: коли ЗСУ зможуть бити вглиб РФ далекобійною зброєю - експерт

Країни Заходу можуть дозволити України завдавати ударів далекобійним озброєнням їх виробництва вже до кінця цього року, вважає експерт.

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Коли ЗСУ зможуть бити вглиб РФ далекобійною зброєю - прогноз / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Якщо союзники України приймуть вольове політичне рішення про дозвіл Україні бити по території Росії далекобійним західним озброєнням, то в зону ураження потраплять відразу 20 аеродромів з яких РФ здійснює авіаудари по Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, для ударів по території Росії далекобійним західним озброєнням потрібна політична воля.

"Росіяни можуть виробляти ракети і боєприпаси. Наприклад, ракет типу "Х", якими вони вдарили по Охматдиту, станом на 2021 рік у них було близько 50, а от станом на кінець 2023 року - 180. Те саме стосується і керованих авіаційних бомб, які росіяни можуть виробляти близько 3000 на місяць. Але їм важко виготовити носії - авіацію", - сказав він.

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Експерт вважає, що найефективнішим способом боротьби з КАБами є знищення літаків, і найкраще це робити, коли вони знаходяться на землі.

"Якщо Україна отримає дозвіл на використання, наприклад, ракет ATACMS, а саме касетного типу боєприпасу, якими ми вже били по аеродромах біля окупованих Бердянська та Луганська, коли знищили в результаті цих ударів 10 гелікоптерів російської армії, то в зоні потенційного нашого ураження за 300 км опиниться до 20 аеродромів, з яких і здійснюються авіаудари росіян", - наголосив Дмитро Жмайло.

Він підкреслив, що Україні необхідні літаки F-16 та їхні ракети класу "повітря-повітря" для знищення носіїв у повітряному просторі Росії. Тому, він вважає, що одне з основних завдань нашого військово-політичного керівництва - зняття всіх обмежень на використання західної зброї на території РФ.

"Що має відбутися - це питання до політиків. Триває важка дипломатична робота і я переконаний, що всі ці останні запобіжники будуть зняті. Але наші західні партнери вони називають цю політику стратегічним управлінням ризиками і прямо кажуть, що мають власну логіку щодо того, коли і який дозвіл надавати. Але це обов'язково станеться, це лише питання часу, але я переконаний, що це станеться цього року", - резюмував він.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Удари по Росії західним озброєнням - що відомо про позицію США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський знову закликав Захід дозволити удари вглиб території РФ, щоб знищити всі аеродроми, з яких РФ атакує Україну. Про це він заявив під час інавгураційної пленарної сесії саміту Європейської політичної спільноти.

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна повинна знищувати російські бомбардувальники до того, як вони скидають керовані авіабомби на українську територію, що значно послабить російський повітряний терор.

Політика США щодо "глибоких" ударів України по Росії залишається незмінною — Вашингтон виступає проти і не дозволяє атаки ракетами ATACMS на зараз, повідомив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер. Він підкреслив, що Америка не хоче "ненавмисних наслідків та ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України".

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