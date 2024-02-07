Український прапор у Кринках: у ЗСУ пояснили, що відбувається на фронті

Гуменюк повідомила, що ЗСУ продовжують заходи з утримання позицій на лівому березі Дніпра.

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Прапор України замайорів у Кринках / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ продовжують заходи з утримання позицій на лівому березі Дніпра.

"Встановлення українського прапора в Кринках - це відповідний жест на виклики, які створює в інформаційному суспільстві ворожа пропаганда. Яка намагається переконати місцеве населення ТОТ, що вони покинуті, що українські Сили оборони вибиті з позицій, і там панують росіяни. Але всі побачили, що там є український прапор, і український спротив, і бійці Сил оборони. Ті два штурми, які минулої доби ворог спромігся провести, були для нього безрезультативними й плачевними", - повідомила Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

ЗСУ продовжують заходи з утримання позицій на лівому березі Дніпра й працюють над його розширенням.

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"Встановлення прапора в Кринках було потрібно нашим бійцям, щоб усвідомити, що нас звідти не вибити. А також мирному населенню лівого берега, щоб вони відчували, що Україна поруч", - наголосила Гуменюк.

Ситуація на Херсонському напрямку

Нагадаємо, що ЗСУ підняли український прапор в Кринках. Аналітики відзначають, що російська пропаганда постійно заявляє про те, що російські окупаційні війська повернули контроль над цим населеним пунктом - ЗСУ спростували це.

РФ зазнала колосальні втрати техніки біля Кринок. Окупаційній армії Росії для евакуації своєї пошкодженої техніки під Кринками Херсонської області виділили 17-й танковий полк. Це свідчить про інтенсивність російських втрат.

ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра. Гуменюк заявила, що українські війська продовжують роботу з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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