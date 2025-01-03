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Долетить аж до Москви: Україна готується до застосування "Трембіти" - The Telegraph

Ангеліна Підвисоцька
3 січня 2025, 10:26
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Українська ракета дальньої дії буде коштуватиме понад 10 тисяч доларів, тоді як ракета ATACMS коштує понад 1 мільйон доларів.
ракета трембита, взрыв
Україна готується до застосування ракети "Трембіта" / Колаж: Главред, фото: Мілітарний, скріншот із відео

Україна готується до застосування власної далекобійної ракети "Трембіта", яка може долетіти навіть до Москви, яка за 650 км від кордону. Про це повідомляє The Telegraph.

Ця ракета стане найдешевшим у світі боєприпасом глибокого удару. Одна така ракета здатна нести 18 кг вибухівки на відстань до 144 км. "Трембіта" має довжину 2 м і важить 90 кг. У ній вбудований імпульсний реактивний двигун, трубчастий фюзеляж та квадратне крило.

Повідомляється, що ця версія ракети може бути готова через рік. Вона коштуватиме понад 10 тисяч доларів. Слід зазначити, що ракета ATACMS летить 300 км і коштує понад 1 мільйон доларів.

відео дня

"Нова українська крилата ракета "Трембіта" може стати найбільшим символом її прагнення до автономності вогневої потужності. В очікуванні того дня, коли в неї закінчаться американські боєприпаси, Україна готується створювати "Трембіту" та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження. Їх багато", – йдеться у статті.

Зазначається, що навіть без зовнішньої підтримки Україна зможе придбати тисячі цих ракет.

Долетить аж до Москви: Україна готується до застосування 'Трембіти' - The Telegraph
Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Українська ракета-дрон "Пекло" - головне

6 грудня Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

"Пекло" стане вагомим інструментом, оскільки дасть змогу знищувати російські склади, техніку, пункти дислокації, зокрема на території РФ, вважає військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, ЗСУ зможуть використовувати "Пекло", як вважатимуть за потрібне, без дозволів союзників.

Як повідомляв Главред, в Україні почалося серійне виробництво нової української крилатої ракети "Пекло". Компанія-виробник уже виготовила близько 100 одиниць.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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