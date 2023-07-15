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"Авіацію ми можемо взагалі не побачити": Світан розповів про поставки винищувачів

Аліна Дембіцька
15 липня 2023, 23:35 оновлено 16 липня, 00:07
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Якщо на Заході буде ухвалено політичне рішення про надання ЗСУ літаків, то вони можуть через два тижні бути в Україні.
Свитан, F-16
Світан розповів про поставки винищувачів / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Контрнаступ Збройних сил України залежить від того, коли надійдуть літаки. Україна може тільки здогадуватися про реальні терміни. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

За словами військового експерта, якщо на Заході буде ухвалено політичне рішення про надання Україні літаків і американських льотчиків у відставці, які укладуть із українським корпусом договори, то вони можуть через два тижні бути в Україні.

"Якщо ж будуть "жувати соплі", тоді авіацію ми можемо взагалі не побачити. Який варіант буде реалізований, про це знає тільки військово-політичне керівництво України", - сказав Світан.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з часом отримає американські винищувачі F-16. Рішення практично прийняті, залишилося залагодити деякі питання, в тому числі, аспекти передачі Києву літаків. Не виключено, що в майбутньому можуть передати і ракети з дальністю пуску до 500 кілометрів.

У Держдепі розкрили ймовірний сценарій передачі Україні винищувачів F-16. Помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун не виключив, що передача винищувачів F-16 в Україну – чи то зі Сполучених Штатів, чи то від союзників – займе місяці.

Керівник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що ЗСУ не отримають винищувачі F-16 до кінця контрнаступу. Бауер прямо заявив про те, що війна в Україні залишається "вкрай непередбачуваною".

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