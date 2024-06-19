США поки не постачають Швейцарії ракети до Patriot, у пріоритеті - Україна

Сполучені Штати порушили терміни вже укладеного контракту з Берном, щоб вчасно поставити Україні військову допомогу.

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США готують нові ракети до українських Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Defense.gov/John Hamilton

США поки що не постачають Швейцарії ракети PAC-3 до Patriot згідно з контрактом між країнами, оскільки в пріоритеті промисловості Америки - поставки Україні, пише таблоїд Blick.

Контракт було укладено 2023 року на суму 300 млн франків.

Зазначається, що Швейцарії "слід проявити терпіння, незважаючи на чинні контракти".

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Повідомляється, що між Швейцарією і Німеччиною тривають розмови щодо "кругового обміну" систем Patriot, щоб Берлін міг оперативно поповнити запаси в ЗРК, які були віддані Україні.

Що таке Blick? Blick - швейцарська німецькомовна щоденна газета. У 1980-х роках Blick позиціонувала себе як праве популістське ЗМІ під керівництвом головного редактора Петера Юберсакса. Великі успіхи тиражу в 1980-х роках були в основному на розіграші лотерей Бінго, які Blick представив у листопаді 1982 року. Тепер, крім іншого, в газеті з'явилися репортажі на теми зі сфери культури, була представлена думка лівих політиків і повернення до первісного формату таблоїду з акцентом на скандали, злочини і долі знаменитостей.

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Нещодавно Італія заговорила про передачу українським військовим додаткової батареї зенітного ракетного комплексу SAMP/T. Ця система здатна ефективно боротися з російськими балістичними ракетами.

Крім того, Німеччина разом із союзниками вже готує до передачі 100 ракет для Patriot. Понад 30 ракет для Patriot зі 100 вже передали. Міністр оборони Німеччини наголосив, що ракети його країна передає в рамках ініціативи, в якій беруть участь Данія, Нідерланди та Норвегія.

А на засіданні "Рамштайн-23" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що Берлін віддає Україні 25% своїх систем Patriot . Тобто, ФРН передасть Україні ще одну систему Patriot і таким чином забезпечить загалом три таких системи.

Patriot - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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