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США можуть передати Україні штурмовики А-10 Warthog: що про них відомо

22 липня 2022, 14:59

США розглядають можливість навчання українських пілотів.

штурмовик А-10 Warthog
США можуть передати Україні штурмовики А-10 / Википедия

У США почали обговорювати можливість навчання українських пілотів і передачу Україні штурмовиків А-10 Warthog. Відповідне питання порушило керівництво Військово-повітряних сил США, повідомляє The New York Times.

У виданні зазначили, що в США вже давно хотіли позбутися цих штурмовиків.

"Це вивільнило б гроші на технічне обслуговування нових літаків, які можна було б використовувати для різних цілей, і було б більш ефективно в разі можливого конфлікту з Китаєм", - йдеться у повідомленні.

Генерал Чарльз Браун зазначав, що Україні слід припинити використання радянських винищувачів, адже частини для їх ремонту будуть недоступними. Разом з тим, за його словами, США та союзники розглядають можливість довгострокових планів підготовки українських пілотів.

А-10 використовувався в Іраку та Афганістані для підтримки військ в бою.

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Що відомо про А-10 Warthog

А-10 Warthog - американський броньований одномісний штурмовик. Його застосовують для підтримки сухопутного війська, знищення бронемашин, танків та інших наземних цілей.

Його крейсерська швидкість досягає 560 км/год, а максимальна - 706 км/год. Штурмовик А-10 здатен пролетіти 2000 км та піднятися на висоту понад 13 км.

Зазначається, що конструкція и всі системи штурмовика повинні витримувати одиночні потрапляння снарядів калібру 23 мм, а окремі системи невразливі для осколкових снарядів калібру 57 мм.

Особливістю літака є наявність бронекабіни, найбільш захищеної із усіх закордонних ЛА. Кабіна виконана з катаної титанової броні завтовшки від 13 до 38 мм.

Як повідомляв Главред, раніше в Конгрес США внесли законопроект про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 і F-16. Представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат зазначив, що для того, щоб Україна отримала американські винищувачі, повинна пройти певна процедура. В цілому, це нешвидкий процес.

4 липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва. Деталі майбутньої передачі військової техніки поки що не розголошуються.

Інші новини:

війна в Україні штурмовик російське вторгнення
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