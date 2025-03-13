"США дотиснуть свій порядок денний": експерт сказав, на які поступки може піти Київ

На думку експерта, американська сторона розуміє, що росіяни навряд чи добровільно залишать території Херсонської або Запорізької областей.

https://glavred.net/ukraine/ssha-dozhmut-svoyu-povestku-dnya-ekspert-skazal-na-kakie-ustupki-mozhet-poyti-kiev-10647008.html Посилання скопійоване

Снєгирьов сказав, на які поступки може піти Київ / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Главред

Що сказав Дмитро Снєгирьов:

Відносини між США та Україною нормалізувалися

По російській економіці завдано досить відчутного удару

Американська сторона під час переговорів наполягатиме на територіальних поступках з боку України, "дотискаючи свій порядок денний". Про це в інтерв'ю Главреду заявив військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Сам характер переговорів між Сполученими Штатами та Україною свідчить про нормалізацію відносин між нашими двома країнами після зустрічі в Овальному кабінеті. З боку Сполучених Штатів очевидно, що вони дотискатимуть свій порядок денний. Йдеться не тільки про припинення вогню як тимчасову угоду, а й про загальне підписання мирної угоди між Україною та РФ", - каже Снєгирьов.

За його словами, вже зараз лунають досить обережні заяви, які слід класифікувати як контрольований витік інформації з боку американської делегації.

"Зокрема, йдеться про те, що американська сторона наполягатиме на територіальних поступках з боку України. І тут виникає питання, що саме має на увазі американська сторона. Якщо територіальні поступки стосуються указів російського диктатора від 30 вересня 2022 року про включення територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, то цей сценарій не задовольняє українську сторону. Якщо ж мається на увазі активізація російського наступу в Курській області, яка, до речі, збіглася з початком мирного переговорного процесу, і якщо це вважається територіальними поступками, то проблем немає. Ми можемо залишити територію Курської області і, відповідно, вимагати від американської сторони аналогічних кроків з боку Російської Федерації. Наприклад, щодо Харківської області", - зазначив експерт.

За його словами, американська сторона прекрасно розуміє, що росіяни навряд чи добровільно залишать території Херсонської чи Запорізької областей, не кажучи вже про ситуацію з Луганською областю, яку вони зараз фактично повністю контролюють.

Снєгирьов нагадав, що на тлі переговорного процесу українська сторона, зокрема президент України Володимир Зеленський, заявила, що є три умови з боку української делегації щодо закінчення війни. Це гарантії безпеки, санкції проти Російської Федерації (причому з боку Європи) і заморожені російські активи, які, на думку української делегації, мають забезпечити подальшу підтримку України.

"Наскільки це реалістично? Давайте згадаємо висловлювання Дональда Трампа щодо гарантій безпеки, коли він відповів на подібне запитання американського журналіста, заявивши: "А де гарантія, що бомба вам не впаде на голову?". Тобто говорити про те, що Сполучені Штати мають якось задекларувати характер політичних і військових гарантій, не варто. На мій погляд, цього не буде. Єдине, що США активно просувають, - це підписання угоди про спільний видобуток українських надр, які, на їхню думку, і мають стати гарантією державного суверенітету нашої країни. На думку Сполучених Штатів, сам характер цього договору і, відповідно, довгострокові інвестиції в українські надра мають показати Російській Федерації, що Україна залишається в політичній, економічній і військовій сфері впливу США", - зазначив експерт.

І мова тут, за словами експерта, не йде ні про яку зміну риторики про можливість передачі України в орбіту політичного впливу РФ.

"Я поясню, чому це важливо, щоб заспокоїти українців. Адже на тлі навіть попередніх переговорів між російською стороною і представниками адміністрації Сполучених Штатів відбулася зустріч американської делегації з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Причому за підсумками цієї зустрічі американська сторона зробила досить цікаву заяву. Вони дали зрозуміти Лукашенку, що він може "відпочити" від російського військового і політичного тиску. Тобто Сполучені Штати розглядають можливість виведення не тільки України, а й навіть Республіки Білорусь з-під впливу Російської Федерації. І зверніть увагу: за підсумками цієї зустрічі американська сторона зняла секторальні санкції з білоруського калію", - заявив він.

Тим самим, на його думку, було завдано досить відчутного удару по російській економіці.

"Йдеться про те, що після рішення попередньої адміністрації Байдена щодо запровадження секторальних санкцій проти білоруських підприємств монополістом на світовому ринку стала Російська Федерація, що дало їй змогу отримувати великі гроші. Це досить показова тактика адміністрації Трампа. Тому ще раз наголошую: це є яскравою ознакою того, що не йдеться про жодну проросійську риторику Трампа чи, відповідно, про "розмінювання" України в обмін на невтручання Російської Федерації в геополітичний поділ світу, не йдеться. Трамп диктує свої умови", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю Дмитра Снєгирьова Главреду про наслідки переговорів між США та Україною:

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення сталого миру.

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

Інші новини:

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт із військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах як експерт з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред