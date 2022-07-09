США дадуть Україні $368 мільйонів через війну з РФ: на що піде допомога

США нададуть Україні нову допомогу / Фото Reuters

США нададуть Україні додатково 368 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців.

Про це в Тwitter написав Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

"Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже 368 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни Росії", - написав він.

Раніше повідомлялося про те, що на тлі повномасштабної війни з Росією, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги розміром в 400 млн доларів.

За інформацією ЗМІ, з початку повномасштабної агресії Росії, Америка вже надала нашій країні військову допомогу на 7,3 млрд доларів.

читайте такожУ розвідці США озвучили три сценарії розвитку війни в Україні

Читайте також: