США дадуть Україні $368 мільйонів через війну з РФ: на що піде допомога

Відданість США народу України рішуча, підкреслив Ентоні Блінкен.
США нададуть Україні додатково 368 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців.
Про це в Тwitter написав Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.
"Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже 368 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни Росії", - написав він.
Раніше повідомлялося про те, що на тлі повномасштабної війни з Росією, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги розміром в 400 млн доларів.
За інформацією ЗМІ, з початку повномасштабної агресії Росії, Америка вже надала нашій країні військову допомогу на 7,3 млрд доларів.
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