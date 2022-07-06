У розвідці США озвучили три сценарії розвитку війни в Україні

У США назвали три варіанти розвитку війни / ERR

Очільниця американської розвідки Авріл Хейнс перерахувала три сценарії розвитку війни Росії проти України, пише Reuters.

Перший сценарій полягає в тому, що просування Росії на сході України зламало б волю українців до війни і дозволило б російським військовим захопити ще більшу частину країни. Цей результат - нова мета Володимира Путіна після поразки в його першій спробі повалити уряд України.

Другий варіант - Росія домінуватиме на Сході, але не зможе просунутися набагато далі вглиб країни. Дві держави зайдуть у глухий кут, який Хейнс назвала "виснажливою боротьбою".

Третій варіант - Україна зупинить просування Росії на схід, а також доб'ється успіху в контратаках. Україна вже повернула собі частину території, особливо в південній частині країни, і деякі військові експерти очікують найближчим часом ширшого наступу проти ворога.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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