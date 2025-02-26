"Спокійне життя не світить": Жорін із 3-ї ОШБр висловився про мирні переговори

Максим Жорін заговорив про набуття Україною ядерного статусу.

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Максим Жорін висловився про мирні переговори / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com / zelenskyy.official

Що сказав Жорін:

Єдиний шлях - це створення власних гарантій безпеки

Уже немає нічого нереального і забороненого

Навіть у довгостроковій перспективі спокійне життя Україні "не світить". Таку думку висловив у Telegram підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, коментуючи останні події на світовій арені.

"Сьогоднішні події чудово демонструють, що жодних постійних щирих союзників не існує. Вони готові в будь-який момент змінити вектор, і рухатися виключно в напрямку своїх інтересів. Зараз усі так поспішають посадити нас за стіл переговорів. Але навіть аналог такого капелюха, як Будапештський меморандум, ніхто не пропонує", - акцентував він. відео дня

На думку військового, зараз єдиний шлях - це створення власних гарантій безпеки. Зокрема, він заговорив про набуття ядерного статусу нашою країною.

"У контексті цього я не бачу нічого несерйозного чи нереального в поверненні ядерної зброї. І ці розмови мають вестися вже на офіційному рівні", - зазначив він.

Жорін нагадав, що ще кілька років тому повномасштабна війна з Росією теж для когось виглядала "абсолютно фантастично". Але більше немає нічого нереального і забороненого, каже військовий, оскільки "рамки стираються мало не щодня".

"Усі домовленості та правила порушуються, а міжнародні організації втрачають сенс свого існування. Дивлячись на сьогоднішні реалії, спокійне життя нам навіть у довгостроковій перспективі не світить. Треба бути готовими абсолютно до всього, зокрема - що завтра взагалі не матимемо жодного союзника", - резюмував підполковник ЗСУ.

Угода про рідкоземельні метали зі США - останні новини

Як повідомляв Главред, США і Україна близькі до узгодження угоди про корисні копалини, що передбачає створення "Інвестиційного фонду реконструкції" під спільним управлінням. За даними Axios, фонд спрямований на залучення інвестицій у видобуток корисних копалин та інфраструктуру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Білий дім цього або наступного тижня для підписання угоди. Однак у The New York Times стверджували, що угода не містить гарантій безпеки для України.

Крім цього, за угодою, 50% доходів від майбутньої монетизації мінеральних ресурсів спрямовуватимуться до спеціального фонду для інвестицій в Україну. Київ домігся виключення з документа пунктів, які раніше надавали США фінансову перевагу.

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Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 року, взяв участь у формуванні київського добровольчого загону ТрО "Азов - Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов - Київ", а згодом - Окремого полку спеціального призначення ЗСУ, що пізніше перейшов до лав ССО.

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