Спецпідрозділ ГУР знищив вежу спостереження у Брянській області Росії

Автономну вежу спостереження у Брянській області на території Росії знищили з другого разу, повідомили в спецпідрозділі ГУР Міноборони Kraken.

Кадри знищення вишки спостереження у Брянській області / Скріншот відео Kraken

У Брянській області на території країни-агресора Росії була знищена автономна вежа спостереження. Ворожий об'єкт вдалося розтрощити з другого разу. Про це повідомили в окремому розвідувально-диверсійному підрозділі Головного управління розвідки Міноборони Kraken.

Як повідомляє пресслужба Kraken, операція проводилася силами спеціального підрозділу із застосуванням дрона-камікадзе. В результаті була знищена автономна вишка спостереження Гренадер у Брянській області.

У відео текстом зазначено, що ворожий об'єкт розтрощили з другої спроби.

відео дня

Коли конкретно було знищено вишку, в Kraken не уточнили.

Удар по вишці у Брянській області було завдано ударним безпілотником / Скріншот відео Kraken

Ситуація у Брянській області

2 березня російський Telegram-канал Mash повідомляв про вибухи біля аеропорту у Брянську. Спочатку повідомили про збиття нібито "українського дрона" системою ППО. Пізніше інформацію "спростували" і заявили, що це був не вибух, а звук пролітаючого винищувача.

Вранці 2 березня пропагандисти агресора Росії рознесли безліч повідомлень про нібито "вторгнення української ДРГ" до Брянської області. Запускалося безліч вкидань і дезінформації.

Згодом організація Російський добровольчий корпус взяла на себе відповідальність за операцію у Брянській області. У РДК підкреслили, що прийшли в регіон "щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що заяви в Росії про нібито "українську ДРГ у Брянській області" є провокацією Москви. А в ГУР заявили про громадянське протистояння РФ, пов'язане з "продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна".

Війна Росії проти України: