Спецпідрозділ ГУР потужно вдарив по позиціях РФ: названо втрати ворога

Пріоритет бойової роботи спецпідрозділу Firebird - знищення логістики, зв'язку та засобів спостереження РФ.

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Бійці ГУР знищують цілі РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

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Знищено цілі армії російських окупантів

ГУР б'є по логістиці, зв'язку та засобах спостереження РФ

Бійці Головного управління розвідки Міноборони знищили цілі армії російських окупантів на одній із ділянок фронту.

Як ідеться в повідомленні ГУР у Telegram, вдалими діями відзначилися бійці підрозділу Firebrid.

відео дня

"Пріоритет бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України Firebird - знищення логістики, зв'язку та засобів спостереження російських окупантів", - зазначають українські військові розвідники.

Також опубліковано відео з результатами "полювання" розвідників на одній з ділянок фронту. Зокрема, росіян позбавили:

сигналу антен і ретрансляторів;

транспортних засобів;

замаскованої військової техніки;

укриттів.

"Знищення російських цілей триває", - додали в ГУР.

Дивіться відео - ГУР знищує цілі армії РФ:

/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що ГУР вразило три РЛС окупантів у Криму. Українські воїни вразили одну радіолокаційну станцію "Каста-2е2" і дві РЛС "Підліт".

Як повідомляв Главред, ГУР вразило третину об'єктів, які постачають паливо РФ. ГУР пошкодило нафтопереробні заводи РФ, які заправляють російську військову техніку.

Раніше повідомлялося про те, що були атаковані три області РФ - українські військові масштабно вдарили по важливих об'єктах у Росії. Було успішно уражено нафтобазу в Калузькій області країни-агресора РФ. Результати бойової роботи по інших об'єктах уточнюються.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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