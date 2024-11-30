У Бердянську прогриміли вибухи: окупанти оголосили про відключення світла

Коротко:
- В окупованому Бердянську були вибухи
- Спалахнула пожежа в районі трансформаторної підстанції
- Окупанти оголосили про запровадження відключень світла у місті
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи в ніч з 29 по 30 листопада. Після цього у місті почалися перебої зі світлом і проблеми з інтернетом.
Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація. Місцеві жителі після вибухів бачили пожежу в районі трансформаторної підстанції.
"Ввечері 29 листопада мешканці декількох мікрорайонів (8 березня, Колонія, Східний проспект та ін.) чули звуки вибуху. Одразу після цього частково на 8-му березня та в Колонії зникла електроенергія. Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції", – йдеться у повідомленні.
Окрім проблем зі світлом у жителів міста також виникли перебої з інтернетом.
"Оператор "Поінт" оприлюднив інформацію про аварію на магістральній лінії і переключення на резервний канал зв'язку", – зазначили у Бердянській МВА.
Пізніше в МВА розповіли, що російські окупанти запроваджують графіки відключення світла у Бердянську з 30 листопада по 2 грудня. Електроенергія вимикатиметься з 08:00 до 20:00 на низці вулиць.
Вибухи і пожежі в Росії та на окупованих територіях – останні новини
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Що таке Бердянськ?
Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".
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