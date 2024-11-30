У Бердянську прогриміли вибухи: окупанти оголосили про відключення світла

Місцеві жителі розповіли, що після вибухів спалахнула пожежа в районі трансформаторної підстанції.

https://glavred.net/ukraine/v-berdyanske-progremeli-vzryvy-okkupanty-obyavili-ob-otklyuchenii-sveta-10618730.html Посилання скопійоване

У Бердянську прогриміли вибухи/ колаж: Главред, Фото: УНІАН, lovileto

Коротко:

В окупованому Бердянську були вибухи

Спалахнула пожежа в районі трансформаторної підстанції

Окупанти оголосили про запровадження відключень світла у місті

В окупованому Бердянську прогриміли вибухи в ніч з 29 по 30 листопада. Після цього у місті почалися перебої зі світлом і проблеми з інтернетом.

Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація. Місцеві жителі після вибухів бачили пожежу в районі трансформаторної підстанції.

відео дня

"Ввечері 29 листопада мешканці декількох мікрорайонів (8 березня, Колонія, Східний проспект та ін.) чули звуки вибуху. Одразу після цього частково на 8-му березня та в Колонії зникла електроенергія. Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції", – йдеться у повідомленні.

Окрім проблем зі світлом у жителів міста також виникли перебої з інтернетом.

"Оператор "Поінт" оприлюднив інформацію про аварію на магістральній лінії і переключення на резервний канал зв'язку", – зазначили у Бердянській МВА.

Пізніше в МВА розповіли, що російські окупанти запроваджують графіки відключення світла у Бердянську з 30 листопада по 2 грудня. Електроенергія вимикатиметься з 08:00 до 20:00 на низці вулиць.

Вибухи і пожежі в Росії та на окупованих територіях – останні новини

Вранці 29 жовтня повідомлялося, що на Ростовщині після атаки дронів палає нафтобаза. Спалахнула масована пожежа на нафтобазі в передмісті міста Каменськ-Шахтинський. Місцева влада скаржиться на масовану атаку дронів.

Також повідомлялося, що розвідники знищили ворожий РЛС "Зоопарк" вартістю мільярд гривень. Для проведення операції було використано чотири далекобійні FPV-дрони за 100 тисяч гривень кожен.

Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 25 листопада були атаковані три області РФ – українські військові масштабно вдарили по важливих об’єктах в Росії. Була успішно уражена нафтобаза в Калузькій області країни-агресорки РФ. Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

Читайте також:

Що таке Бердянськ? Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред