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У Бердянську прогриміли вибухи: окупанти оголосили про відключення світла

Альона Вороніна
30 листопада 2024, 10:57
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Місцеві жителі розповіли, що після вибухів спалахнула пожежа в районі трансформаторної підстанції.
У Бердянську прогриміли вибухи: окупанти оголосили про відключення світла
У Бердянську прогриміли вибухи/ колаж: Главред, Фото: УНІАН, lovileto

Коротко:

  • В окупованому Бердянську були вибухи
  • Спалахнула пожежа в районі трансформаторної підстанції
  • Окупанти оголосили про запровадження відключень світла у місті

В окупованому Бердянську прогриміли вибухи в ніч з 29 по 30 листопада. Після цього у місті почалися перебої зі світлом і проблеми з інтернетом.

Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація. Місцеві жителі після вибухів бачили пожежу в районі трансформаторної підстанції.

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"Ввечері 29 листопада мешканці декількох мікрорайонів (8 березня, Колонія, Східний проспект та ін.) чули звуки вибуху. Одразу після цього частково на 8-му березня та в Колонії зникла електроенергія. Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції", – йдеться у повідомленні.

Окрім проблем зі світлом у жителів міста також виникли перебої з інтернетом.

"Оператор "Поінт" оприлюднив інформацію про аварію на магістральній лінії і переключення на резервний канал зв'язку", – зазначили у Бердянській МВА.

Пізніше в МВА розповіли, що російські окупанти запроваджують графіки відключення світла у Бердянську з 30 листопада по 2 грудня. Електроенергія вимикатиметься з 08:00 до 20:00 на низці вулиць.

Вибухи і пожежі в Росії та на окупованих територіях – останні новини

Вранці 29 жовтня повідомлялося, що на Ростовщині після атаки дронів палає нафтобаза. Спалахнула масована пожежа на нафтобазі в передмісті міста Каменськ-Шахтинський. Місцева влада скаржиться на масовану атаку дронів.

Також повідомлялося, що розвідники знищили ворожий РЛС "Зоопарк" вартістю мільярд гривень. Для проведення операції було використано чотири далекобійні FPV-дрони за 100 тисяч гривень кожен.

Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 25 листопада були атаковані три області РФ – українські військові масштабно вдарили по важливих об’єктах в Росії. Була успішно уражена нафтобаза в Калузькій області країни-агресорки РФ. Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

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Що таке Бердянськ?

Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

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