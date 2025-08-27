Рус
Читати російською
Свідомий терор: РФ вдарила по енергетичним об'єктам в шести областях

Марія Николишин
27 серпня 2025, 12:08оновлено 27 серпня, 12:59
Енергетики і газовики докладають зусиль для швидкої ліквідації ушкоджень.
Свідомий терор: РФ вдарила по енергетичним об'єктам в шести областях
Удар по енергетичним об'єктам / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

  • РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в Україні
  • На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби
  • Ворог свідомо руйнує цивільну інфраструктуру напередодні опалювального сезону

У ніч з 26 на 27 серпня країна-агресор Росія атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України. Про це повідомили в Міненерго.

Там наголосили, що ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України.

відео дня

"Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі. Триває оцінка завданої шкоди. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів.

"На Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень. Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання. Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення", - наголосили в Міненерго.

Реакція Зеленського на удари РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські удари по українських містах і селах тривають, щодня є нові жертви.

За його словами, зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій.

"Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії", - наголосив він.

Президент додав, що наразі тривають відновлювальні роботи на Сумщині після ударів російських дронів.

"Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти наших регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. На жаль, пошкоджені енергетичні обʼєкти. Через атаку були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Тому, на його думку, потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки.

Відновлення ударів по енергетиці України

Водночас, керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що росіяни відновили удари по енергетиці України через безкарність.

"Знову все по колу. Росіяни відновили удари по енергетиці - Суми, Полтава. Все через безкарність, через відсутність пекельних санкцій та багато іншого. Україна, звісно ж, робить РФ боляче. Але поки робимо це переважно ми", - написав він.

РФ хоче зірвати підготовку України до опалювального сезону

Екс-глава ГТС України Сергій Макогон говорить, що єдина наша постійна проблема і ризик - це Російська Федерація, адже вже була інформація про російські атаки на об'єкти газовидобутку "Нафтогазу".

За його словами, це створює ризики і проблеми для підготовки до опалювального сезону, але, на жаль, потрібно лише готуватися і мінімізувати наслідки.

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 серпня в Сумах та Охтирці було чути звуки вибухів. У деяких районах Сум зникло світло. Внаслідок масованої атаки на Суми пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Також відомо, що унаслідок російського масованого удару вночі 27 серпня на території енергетичного підприємства в Полтавській області спалахнула пожежа. Частина споживачів залишилася без світла.

Крім того, у ніч на 25 серпня російські окупаційні війська також завдали масованого удару дронами по території Сумської та Роменської громад. Було зафіксовано щонайменше 10 влучень, горіли житлові будинки.

Читайте також:

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Міненерго Володимир Зеленський новини України енергетика Андрій Коваленко атака дронів
