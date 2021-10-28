"Вакцинація - це вбивство": РНБО висунула звинувачення російським пропагандистам

В РНБО висунули звинувачення Росії / president.gov.ua

Росія проводить в нашій країні кампанію проти вакцинації від коронавірусу. Для цього російські пропагандисти використовують ЗМІ, соціальні мережі, включаючи Telegram-канали, і месенджери, йдеться у звіті РНБО.

"Центр протидії дезінформації проаналізував інформаційне поле Telegram-каналів України, і результати цього аналізу ще раз підтвердили тривалу інформаційну операцію РФ, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації", - йдеться в документі.

У звіті продемонстровано, як за допомогою ЗМІ, соцереж і месенджерів поширюються повідомлення про нібито негативні наслідки вакцинації проти коронавірусу.

Серед фейків у відомстві виділили наступні:

вакцинація - це вбивство;

вакцина є вкрай небезпечною;

вакцинація не допомагає проти коронавірусу;

вакцинація посилила пандемію;

вакцинація - це примус і порушення прав людей;

українська влада намагається скалічити дітей новим етапом вакцинації.

В РНБО звернули увагу, що в ЗМІ та соцмережах РФ триває кампанія на підтримку вакцинації проти коронавірусу. Російську аудиторію переконують, що щеплення є необхідним заходом для стримування поширення вірусу і вакцина безпечна.

В РНБО підкреслили, що інформаційну кампанію проти вакцинації Росія залучила одну з церков на території України.

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Нагадаємо, станом на ранок четверга, 28 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 2 851 804 випадки коронавирусної інфекції.

Виявлено за минулу добу 26 071 хворий, з них 1 830 – діти. Госпіталізували 5 366 пацієнтів.

Від 19 в країні за минулу добу померли 576 осіб, одужали-10 006,