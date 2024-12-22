"Цілковите нахабство": названо крок, якого Трамп чекає від Путіна

Трамп поступово розчаровується у договороздатності Путіна, вважає Ігор Ейдман.

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Трампу вимагає від Росії раціональності, а чує ультиматуми - експерт / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот YouTube

Що сказав Ейдман:

Трамп чекає від Путіна раціональних кроків

Трамп натякнув РФ, що вона програє війну

США не влаштовує ультиматум РФ щодо України

У новообраного президента США Дональда Трампа, ймовірно, з'явилися сумніви у тому, що з главою країни-агресора Росії Володимиром Путіним можна про щось домовитися. Трамп чекає конкретики від Путіна, але чує ультимативні вимоги з боку, наприклад, міністра закордонних справ Сергія Лаврова. До того ж змінюється і риторика республіканця щодо України. Про це заявив соціолог, публіцист і автор книг Ігор Ейдман.

Під час чату на Главреді він сказав про те, що наразі Трамп фактично передав Путіну пас і натякнув тому на невдачі у війні.

"Є відчуття, що до цього все і йде. Тому що заяви Трампа після зустрічі з Зеленським у Парижі дещо відрізнялися від тих, що лунали з його вуст раніше. Трамп увесь час славословив Путіна, через що здавалося, що він залежний від нього, а тепер каже, що Зеленський – хороший хлопець, що Україна готова до миру, що справа зараз за Путіним. І, до речі, натякнув на те, що Росія програє війну", - зазначив Ейдман.

На думку експерта, Трамп чекає від Путіна раціональних кроків.

Проте чує лише ультиматуми.

"Думаю, що Трамп чекає від Путіна якихось кроків, але поки що отримує від нього тільки шалене іржання путінського коня – Лаврова, який в інтерв'ю Карлсону повторює, що вимоги Росії залишаються незмінними: чотири області України, відмова від НАТО та інше. Якщо відмову від НАТО американці б "з'їли", то вимога визнати російськими чотири області – це цілковите нахабство. І, до речі, коли Трампа запитали, чи буде він допомагати Україні, він неохоче, але прямо відповів, мовляв, "а що робити, без цього угода неможлива", - підкреслив Ігор Ейдман. Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Дивіться відео чату з Ігорем Ейдманом на Главреді:

Мирні ініціативи Трампа і реакція Путіна - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, після зустрічі із Зеленським і Макроном у Парижі Трамп звернувся до Путіна.

Майбутній господар Білого дому закликав Путіна зробити крок до завершення війни. Трамп вважає, що треба негайно припиняти вогонь і починати процес перемовин.

Президент України Володимир Зеленський відкинув негайне припинення вогню. Глава держави акцентував увагу на тому, що не можна зупинити війну без гарантій безпеки для України. Інакше Кремль у будь-який момент може розв'язати повторну військову агресію.

У Путіна назвали свої "умови" завершення війни: рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що лише на базі цих ультиматумів Росія "має намір" вести так звані перемовини з Україною. Крім того, Путіну, мовляв, імпонують ініціативи не Трампа, а Глобального Півдня (заморожування війни, - ред.).

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Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини. Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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