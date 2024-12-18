Путін намагається передати сигнал Трампу: Коваленко попередив про плани Кремля

Кремлівський диктатор робить заяви відповідно до настроїв у російському суспільстві.

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Путін демонструє готовність воювати далі, щонайменше ще рік / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Коваленко:

Путін намагається заспокоїти росіян

Росія демонструє, що може мати підтримку Китаю

Кремль намагається посилювати свою переговорну позицію

Очільник країни-агресорки Росії, диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що армія РФ збільшилась до 1,5 мільйона осіб, а росіяни нібито на добровільній основі долучаються до її лав та воюють в Україні.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка 24 каналу, таким чином Путін хоче заспокоїти суспільство на тлі великих втрат у зв'язку з жахливою інтенсивністю бойових дій в Україні та на Курщині.

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Хоча пропаганда і транслює інформацію, нібито контрактників в армії РФ вдосталь і боятися мобілізації не потрібно, соціологічні дані показують, що суспільство у Росії все ще негативно ставиться до цього явища.

"Росіяни не підтримують такі дії, хоч Путін і зробив все, щоб були передумови для проведення мобілізації у 2025 році", - наголосив Коваленко.

Керівник ЦПД додав, що яскравим підтвердженням цього є те, що кремлівський диктатор забронював лише працівників військово-промислового комплексу та силовиків, натомість усі інші росіяни залишаються доступними до мобілізації.

Водночас Кремль намагається показувати наявність підтримки зі сторони Китаю, яка допомогла б РФ продовжити ведення бойових дій ще й у наступному році. Це свідчить про те, що країна-агресор передає сигнал західним країнам та безпосередньо новообраному президенту США Дональду Трампу.

"Це такий підхід Москви - посилювати свою переговорну позицію на майбутнє, демонструючи, що вона готова воювати ще щонайменше рік", - підсумував Коваленко.

Мобілізація в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, що Росія використовує війська КНДР для ведення бойових дій, адже має проблеми з мобілізацією.

Раніше в ЦПД повідомляли, що ворог зараз обмежує бронювання від мобілізації силовиками та співробітниками ВПК, залишаючи велике поле для потенційного проведення хвилі мобілізації в майбутньому для дешевого поповнення сил.

Напередодні стало відомо, що Путін, найімовірніше, оцінює, що оголошення чергової хвилі часткової мобілізації або запровадження загальної мобілізації буде занадто дорогим для його режиму.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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