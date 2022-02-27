Сотні українців товпляться на вокзалі Львова в очікуванні поїзда до Польщі

Після вторгнення Росії в Україну люди бояться за своє життя.
Після початку вторгнення Росії в Україну багато людей вирішили виїхати за кордон. У Львові утворилася черга на потяг, який відправляється до Польщі.
Відповідне відео опублікували в мережі. У ролику можна побачити тисячі людей на ж/д вокзалі у Львові, вони в очікуванні поїзда в сусідню країну.
Раніше повідомлялося, що мешканка Харківської області метнула коктейль Молотова в бронетранспортер Російської Федерації, яка веде наступальну військову операцію проти України.
Як повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook, жінка самостійно спалила БТР російських агресорів, використовуючи для цього коктейль Молотова.
Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович сказав, що Росія кинула для захоплення України більшість боєздатних військ - у росіян фактично вже немає резерву для додаткового стягування сил.
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