Супровід літака-розвідника НАТО і винищувача F-15: деталі поїздки Зеленського в США

У РФ в США є агенти, і вона могла спробувати щось зробити в ході візиту Володимира Зеленського.

Візит Володимира Зеленського до США / Zelenskiy / Official

Стали відомі нові подробиці візиту президента України Володимира Зеленського в США.

Візит президента за океан обговорювався кілька місяців, проте останні приготування були зроблені дуже швидко. "Президенти поговорили на цю тему 11 грудня, і Зеленський отримав запрошення вже через три дні", - пише ВВС.

Відзначається, що після відвідин Бахмута президент таємно сів на нічний потяг до Польщі, де його відразу ж забрав літак ВПС США, який супроводжували літак-розвідник НАТО і винищувач F-15.

При цьому рано вранці в середу Зеленський був на залізничній станції в прикордонному місті Перемишль, де українська делегація сіла в автомобілі, що чекали їх, в тому числі чорні Chevrolet Suburban - улюблену модель уряду США.

Далі він ймовірно пересів Boeing C-40B ВПС США і злетів з аеропорту Жешува приблизно в 80 км на захід від Перемишля.

Заходи безпеки через загрозу РФ

Підкреслюється, що літак попрямував на північний захід у бік Великобританії, але перш ніж він увійшов в її повітряний простір над Північним морем, літак-розвідник НАТО просканував місцевість, яку могли патрулювати російські підводні човни.

Уточнюється, що американський винищувач F-15, що вилетів з бази в Британії, супроводжував літак з президентом України частину його шляху.

Нарешті, близько полудня літак приземлився недалеко від Вашингтона. Вся дорога зайняла майже через 10 годин після зльоту.

Після прибуття йому була надана охорона співробітниками Секретної служби, як і всім приїжджаючим главам держав.

"Ми прекрасно розуміємо, що у Росії в цій країні є агенти, і вона може спробувати щось зробити", - сказав телеканалу один з високопоставлених чиновників. "Ми знаємо, що поставлено на карту", - додав один з джерел телеканалу NBС.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну прес-конференцію.

Байден заявив, що Україна перевершила очікування Росії, здобувши перемогу в битвах за Київ, Харків і Херсон. Байден зазначив, що український гарант шукає справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинити цю несправедливу війну.

У свою чергу, Зеленський заявив, що його візит до США став історичним для відносин України та Америки - за 300 днів повномасштабної війни вони вийшли на новий рівень.

"Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке наповнене змістом", - сказав Зеленський.

Поїздку президента України у США забезпечував американський військовий літак. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їх завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

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