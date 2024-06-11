НАТО має офіційно запросити Україну: Польща вимагає рішучих дій від Альянсу

Польща обговорить три теми на саміті НАТО - посилення стримування та обороноздатності Альянсу, євроатлантичні амбіції України та підхід до Росії, заявив Дуда.

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Дуда закликає НАТО офіційно запросити Україну та переглянути стосунки з Росією / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Польща має три ключові теми для обговорення на саміті НАТО: посилення обороноздатності Альянсу, реалізація євроатлантичних прагнень України та перегляд підходу НАТО до Росії. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, пише PAP.

Польський президент наголосив, що Україні необхідно надіслати офіційне запрошення вступити в НАТО.

"Для нас очевидно, що Україна не може бути повноцінно прийнята в Альянс, поки не закінчиться війна, але цей процес, на нашу думку, має тривати, тому що це також демонстрація НАТО Росії того, що до прагнення українського народу приєднатися до Альянсу прислухаються, розуміють і виконують", - заявив він. відео дня

Дуда підкреслив, що зміцнення обороноздатності НАТО передбачає виконання рішень, прийнятих на самітах у Мадриді 2022 року та Вільнюсі 2023 року. Він зазначив, що усі країни НАТО мають досягти рівня витрат на оборону у 2% від ВВП.

"Ми повинні забезпечити, щоб усі в НАТО досягли рівня 2% витрат на оборону... під час холодної війни країни НАТО витрачали 3% свого ВВП на оборону, і ці витрати були настільки ефективними, що Заходу вдалося виграти холодну війну", - сказав президент.

Дуда також зауважив, що багато країн НАТО повертаються до Основоположного акту НАТО-Росія, який, на його думку, більше не діє через численні порушення з боку РФ. За його словами, Росія не є країною для діалогу з НАТО, а ворожою країною, яка "є агресором в Україні, агресором проти вільного світу і ми маємо ставитися до неї як до такої – з усіма наслідками, що з цього випливають".

"Цей акт потрібно вважати мертвим, його потрібно вважати фактично порушеним Росією", - підсумував президент.

Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україна може вступити в НАТО тільки після закінчення війни з Росією. Він наголосив, що графік вступу України до Альянсу ще не схвалений і залежить від завершення війни.

Також The New York Times повідомляє, що на найближчому саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Це пов'язано з можливістю втягування у війну через пакт про колективну безпеку.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Україна досягла значного прогресу в різних сферах. Країна активно працює, щоб відповідати стандартам НАТО, залучає приватні інвестиції та стабілізує свої позиції на міжнародній арені.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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