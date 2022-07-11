Збирали документи для вступу до вузу: у Харкові загинули син і батько

У Харкові в результаті обстрілу загинули син і батько / Суспільне

У Харкові в результаті ворожого обстрілу трагічно загинули 17-річний син і його 50-річний батько. Вони збирали документи для вступу хлопця до вищого навчального закладу. Про це заявив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, повідомляє Суспільне.

Чоловік і його син випадково опинилися на місці обстрілу. Вони знаходилися в машині.

Це підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. Загиблі просто їхали за черговою довідкою, яка тепер їм точно не знадобиться.

В Харківській обласній прокуратурі розповіли про те, що російські окупанти обстріляли шиномонтаж в Київському районі Харкова. В результаті цього постраждали 8 осіб - співробітники шиномонтажу.

В результаті вибуху житлові будинки посікло осколками. Так, наприклад, на вулиці Тюрінській загинув 65-річний чоловік, який просто вийшов на балкон своєї квартири, щоб покурити.

Ворожі снаряди також прилетіли на Салтівку. Там під удари потрапили Торговий центр і приватні будинки.

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Удар по Харкову

Російські загарбники обстріляли Харків вранці в понеділок, 11 липня з реактивних систем залпового вогню. В результаті обстрілу загинули три людини, ще 31 людина постраждала. Серед поранених двоє дітей - 4 і 16 років. Обидві дитини в стані середньої тяжкості.

За попередніми даними окупанти випустили по місту 10 ракет з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

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