Збирали документи для вступу до вузу: у Харкові загинули син і батько

Чоловік з сином випадково опинилися поблизу місця вибуху, вони були в машині.
У Харкові в результаті ворожого обстрілу трагічно загинули 17-річний син і його 50-річний батько. Вони збирали документи для вступу хлопця до вищого навчального закладу. Про це заявив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, повідомляє Суспільне.
Чоловік і його син випадково опинилися на місці обстрілу. Вони знаходилися в машині.
Це підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. Загиблі просто їхали за черговою довідкою, яка тепер їм точно не знадобиться.
В Харківській обласній прокуратурі розповіли про те, що російські окупанти обстріляли шиномонтаж в Київському районі Харкова. В результаті цього постраждали 8 осіб - співробітники шиномонтажу.
В результаті вибуху житлові будинки посікло осколками. Так, наприклад, на вулиці Тюрінській загинув 65-річний чоловік, який просто вийшов на балкон своєї квартири, щоб покурити.
Ворожі снаряди також прилетіли на Салтівку. Там під удари потрапили Торговий центр і приватні будинки.
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Удар по Харкову
Російські загарбники обстріляли Харків вранці в понеділок, 11 липня з реактивних систем залпового вогню. В результаті обстрілу загинули три людини, ще 31 людина постраждала. Серед поранених двоє дітей - 4 і 16 років. Обидві дитини в стані середньої тяжкості.
За попередніми даними окупанти випустили по місту 10 ракет з реактивних систем залпового вогню "Смерч".
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