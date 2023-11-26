В Україну мчить сніговий шторм і вдарить дикий мороз: синоптик назвав дати

Погода в Україні цієї зими буде дуже неприємною. Як розповів народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду, зима буде сильно відрізнятися від минулорічної.
"У своїх прогнозах я орієнтуюся на фактор. Якщо осінь була тепла, зима буде холодною і сніжною. Зима 2024 буде дуже відрізнятися від минулорічної зимової пори року", - заявив Щедрін Главреду.
Синоптик прогнозує, що в Україні можна очікувати морози -20 градусів вже в перший місяць 2024 року.
"На мій погляд, зима буде важкою. Протягом всієї зими сніжитиме. Буде дуже багато снігу і досить низькі температури. Як я вже говорив, друга декада січня і перша половина лютого буде з низькими температурами. У денний період очікується температура в межах -10 -15 градусів морозу. Морози -20 будуть, але в нічний період", - зазначив Щедрін.
При цьому в Україні перша декада січня буде не такою морозною, повідомив синоптик.
"Перша декада січня буде досить теплою. Я думаю, з температурою десь в межах +2 +4 в денний період, і 0 -2 в нічний", - додав він.
Хто такий Станіслав Щедрін
Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.
Погода в Україні - прогноз
Раніше українців попередили про серйозну негоду найближчими днями. У прес-службі ДСНС попередили про ожеледицю, хуртовину та приріст снігового покриву до 50 сантиметрів. 26 і 27 листопада сильні снігопади можна очікувати в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській області та Одеській областях.
Також раніше синоптик назвала дату потужного циклону, коли налетять хуртовини, вітер і крижаний дощ. За словами Наталії Діденко, погода в Україні стане ще складніше в два дні кінця місяця – 26 і 27 листопада. У ці дні в нашу державу прийде циклон, погода різко погіршиться і здивує неприємними метеорологічними явищами.
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