В Україну мчить сніговий шторм і вдарить дикий мороз: синоптик назвав дати

Погода в січні буде не сильно радісною в Україні. Народний синоптик розповів Главреду, коли чекати сильного морозу.

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Погода в Україні, коли вдарять морози / Колаж Главред, фото pixabay, depositphotos.com/ua

Погода в Україні цієї зими буде дуже неприємною. Як розповів народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду, зима буде сильно відрізнятися від минулорічної.

"У своїх прогнозах я орієнтуюся на фактор. Якщо осінь була тепла, зима буде холодною і сніжною. Зима 2024 буде дуже відрізнятися від минулорічної зимової пори року", - заявив Щедрін Главреду.

Синоптик прогнозує, що в Україні можна очікувати морози -20 градусів вже в перший місяць 2024 року.

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"На мій погляд, зима буде важкою. Протягом всієї зими сніжитиме. Буде дуже багато снігу і досить низькі температури. Як я вже говорив, друга декада січня і перша половина лютого буде з низькими температурами. У денний період очікується температура в межах -10 -15 градусів морозу. Морози -20 будуть, але в нічний період", - зазначив Щедрін.

При цьому в Україні перша декада січня буде не такою морозною, повідомив синоптик.

"Перша декада січня буде досить теплою. Я думаю, з температурою десь в межах +2 +4 в денний період, і 0 -2 в нічний", - додав він.

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

Погода в Україні - прогноз

Раніше українців попередили про серйозну негоду найближчими днями. У прес-службі ДСНС попередили про ожеледицю, хуртовину та приріст снігового покриву до 50 сантиметрів. 26 і 27 листопада сильні снігопади можна очікувати в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській області та Одеській областях.

Також раніше синоптик назвала дату потужного циклону, коли налетять хуртовини, вітер і крижаний дощ. За словами Наталії Діденко, погода в Україні стане ще складніше в два дні кінця місяця – 26 і 27 листопада. У ці дні в нашу державу прийде циклон, погода різко погіршиться і здивує неприємними метеорологічними явищами.

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