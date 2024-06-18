Зможе збивати навіть ракети: відомі особливості танка, який отримає Україні

Система Skyranger здатна протистояти загрозам на коротких дистанціях. Зокрема, мова про рої безпілотників і артилерійський вогонь.

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Концерн Rheinmetall передасть Україні танк Frankenstein / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, The Telegraph

Німецький збройний концерн Rheinmetall передасть Україні танк Frankenstein – гібрид танка Leopard та системи протиповітряної оборони Skyranger. Ця техніка здатна збивати ракети та безпілотники. Про це повідомляє The Telegraph.

"Новий танк протиповітряної оборони Frankenstein, призначений для збивання російських безпілотників і ракет, буде поставлений в Україну провідною німецькою збройовою компанією", – йдеться у статті.

Також відомо, що компанія Rheinmetall проінформувала, що встановить свою найсучаснішу зенітну систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1, "створивши нову машину для посилення обороноздатності України".

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Зазначається, що система Skyranger здатна протистояти загрозам на коротких дистанціях. Зокрема, мова про рої безпілотників і артилерійський вогонь, які все частіше розглядаються як вирішальні на передовій в Україні.

"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", - сказав Бйорн Бернхард, керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall.

Що відомо про Rheinmetall? Rheinmetall AG - німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Це один із найбільших виробників військової техніки та озброєння у Німеччині та Європі. В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння та виробництвом комплектуючих для автомобілів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, Італія готова надіслати новий пакет військової допомоги Україні. Про це на Саміті миру заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні і запросив президента України Володимир Зеленського відвідати його країну.

Також Україна отримає 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Їх передасть Німеччина разом із союзниками.

Крім того, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги в рамках оборонної підтримки на суму 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть, серед іншого, боєприпаси для HIMARS і артилерійські снаряди.

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