Чи зможе Київ "віджати" українські землі у РФ: експерт дав несподівану відповідь

Указ президента додав протистоянню з РФ новий вимір, вважає Максим Розумний.

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Максим Розумний оцінив указ президента / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Відомий політолог, доктор політичних наук, філософ Максим Розумний прокоментував указ президента Володимира Зеленського "Про історично населені українцями території Російської Федерації".

"Своєчасність цього указу можна оцінювати якраз у логіці війни: це додатковий інструмент ідеологічного та психологічного тиску на противника. І це точно зачепило противника, оскільки реакція Росії на це дуже гостра", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений у тому, що в нинішній ситуації цей крок мав сенс, оскільки додав протистоянню з РФ новий вимір і більшу симетричність.

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"Адже Росія постійно висуває свої претензії до нас, і Україна при цьому весь час перебувала в глухій обороні. А в указі Зеленського йдеться про утиски українських громад і людей українського етнічного походження та їхню асиміляцію на території Російської Федерації, що можна вважати певною симетричною відповіддю на російський тиск. У цьому сенсі логіка, безумовно, є", - каже він.

Водночас співрозмовник нагадав про те, що українство протягом щонайменше 20 років у Російській Федерації послідовно знищується.

"Знищуються будь-які українські інституції, будь-які культурні установи тощо. Зокрема, ми пам'ятаємо, як ще на початку 2000-х років знищувалася Бібліотека української літератури в Москві. А зараз, під час війни, навіть просто називатися українцем і просто говорити українською мовою в Росії небезпечно", - зазначив він.

Водночас аналітик не впевнений у тому, що положення указу Зеленського зможуть реалізувати практично.

"Ця політика найближчим часом не буде результативною в тому сенсі, в якому сформульована в указі. Як ми будемо захищати від асиміляції українську національну етнічну меншину в Росії, якщо ми не можемо захистити свою землю від російської армії? Ми намагаємося, намагаємося, але поки що це якісь непорівнянні величини", - додав Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Указ Зеленського про історичні землі українців у РФ

Як раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Глава держави переконаний, що необхідно здійснювати кроки не лише для зміцнення єдності України та українського народу, а й для соборності прав і свобод, відображення правди про українців та історію України.

Нагадаємо, раніше політолог розповів, чому в РФ вирвали жовч на указ Зеленського про землі українців. Факт, що доволі мирний указ Зеленського влада країни-агресора РФ трактує як територіальну претензію, на думку експерта, доволі красномовний.

Як повідомлялося раніше, політолог прокоментував реакцію Заходу на указ про "українські" землі в РФ. Західні держави, зокрема ліберальні демократії, зазвичай ставляться підозріло до будь-яких проявів етнічних питань, стверджує Максим Разумний.

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