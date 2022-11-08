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Зможе частково залатати дірки: експерт розповів, як Україні допоможе імпорт електрики з ЄС

8 листопада 2022, 16:27

Україна зараз може отримувати з ЄС близько 500 мегават електроенергії. Але якщо не вирішити проблему закупівлі аварійного обладнання, імпорт мало що змінить.

электроэнергия из ЕС, Владимир Омельченко
Обсягів постачання електроенергії з ЄС недостатньо для покриття дефіциту в Україні - Володимир Омельченко / Колаж УНІАН, facebook.com

В Україні існує серйозний дефіцит можливостей для енергозабезпечення, через який неможливо покрити дефіцит електроенергії постачаннями з Європи через об'єднану енергомережу з Європейським союзом. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Технічні перетоки відбуваються постійно у невеликих обсягах - то вони нам дають електроенергію, то ми їм, а потім це балансується. Але проблема більш глобальна, тому що в Україні величезний дефіцит можливостей для енергозабезпечення. І цей дефіцит неможливо покрити лише за рахунок імпорту - перетоки нічого не вирішать", - говорить експерт.

За словами Омельченка, частково імпорт може залатати дірки у окремих містах, однак якщо не вирішити проблему із закупівлею аварійного обладнання (у першу чергу - трансформаторів, вимикачів тощо), то імпорт мало що змінить.

Також експерт додає, що Україна наразі має можливість отримувати з ЄС близько 500 мегават електроенергії.

"Станом на сьогодні, існує можливість брати з ЄС до 500 мегават електроенергії - це не так і багато для того, щоб кардинально вирішити питання дефіциту. Та проблема не в тому, що у нас не вистачає потужностей для експорту. Бо якщо, наприклад, пошкоджені лінії електропередач навколо Київського регіону, то яким чином доставити цей імпорт? Ніяк. Частково поставки з ЄС допоможуть, але треба розуміти, що це - дорога електроенергія, адже у Євросоюзі вона значно дорожча, ніж в Україні. Тому сказати, що імпорт електроенергії з ЄС вирішить усі проблеми, і після цього припиняться усі аварійні відключення, неправильно - це ілюзія", - зазначив експерт.

Як повідомляв Главред, українська енергосистема в найближчі місяці у разі обстрілів з боку РФ буде змушена працювати у постійному режимі чергування аварійних відключень і ремонтів.

Також повідомлялося, що на Україну очікує дуже важка зима. Як заявив член правління державної компанії Укренерго Олексій Брехт, Росія ставить перед собою завдання знищення енергетичної системи країни. Українцям слід економити електроенергію - не допускати, щоб всі прилади працювали вдень, вимикати світло в порожніх приміщеннях і використовувати енергоємні прилади в нічний час доби.

Новини Європейського Союзу:

Володимир Омельченко електроенергія
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