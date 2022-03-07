Дивляться фото зруйнованих міст в кафе Парижа: Подоляк присоромив оточення, яке не захищає Україну

Подоляк присоромив оточення, яке не захищає Україну / Twitter Михаил Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що очевидно деяким друзям з його оточення приємніше проводити час в Парижі чи Берліні, ніж боротися за свою країну у час війни.

Він зазначив, що багато хто сидить в кафе за кордоном і дивиться на фотографії зруйнованих українських міст. Про це Подоляк написав у Twitter.

"Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка чи Будапешта. Неспішно пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які у прямому ефірі зносять з лиця землі", – зазначив радник голови ОП.

Проте українські міста не здаються і боротимуться і далі, наголосив він.

"А міста наші, вмираючи, все-таки борються", – написав Подоляк.

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Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, розпочався 12-ий день війни Росії проти України. Ворог продовжує наступальну операцію. З початку доби окупанти продовжили наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по населених пунктах України.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через величезні втрати, яких зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

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