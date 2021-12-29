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НАБУ закінчило розслідування справи про заволодіння Януковичем Межигір'ям

29 грудня 2021, 20:55

Справу розслідували з 2019 року.

Межигір'я
Межигір'я / facebook.com/LlutsenkoYuri

Розслідування про резиденцію Межигір'я завершене. Тепер вона передана в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), сказано на сайті Національного антикорупційного бюро України.

Йдеться про розслідування за підозрою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина у заволодінні резиденцією шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Дії Януковича кваліфікували за ч.5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч. 3 ст. 209 ("легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом"), ч. 5 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу, а його сина - за ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

"29 грудня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акту до Вищого антикорупційного суду", - сказано в повідомленні.

Слідство з'ясувало, що протягом 2002-2013 екс-президент разом з сином заволодів земельною ділянкою в 104,61 га, а також будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір'я", і будинком №123-а по вулиці Межигірській в селі Нові Петрівці.

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"25 серпня 2021 року за клопотанням детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення заочного розслідування (in absentia) щодо колишнього президента України та його сина, що зрештою дозволило завершити слідство. Крім того, обом підозрюваним ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - додали в Бюро.

Якщо суд доведе провину, то Януковичам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, після втечі з України проти Януковича були порушені численні кримінальні справи.

  • 4 лютого 2015 року Верховна рада України прийняла закон про позбавлення Віктора Януковича звання президента України.
  • 19 січня 2015 року Печерський районний суд міста Києва виніс заочну постанову про арешт Януковича.
  • 27 липня 2015 року Печерський районний суд Києва дозволив проведення Генеральною прокуратурою заочного розслідування проти Януковича.
  • 14 грудня 2016 року Печерський районний суд Києва, розглянувши клопотання Головної військової прокуратури України, постановив затримати Януковича з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
  • 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни та заочно засудив його до 13 років позбавлення волі.

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