Смертельний удар на Харківщині: ЗСУ рознесли позиції окупантів РФ

Крім зруйнованих позицій РФ, ворог також зазнав втрат у живій силі, повідомив Роман Донік.
Збройні Сили України завдали нового удару по російським окупантам в Харківській області.
Волонтер Роман Донік опублікував відповідні кадри результативної роботи ЗСУ.
За його даними, крім зруйнованих позицій РФ, ворог також зазнав втрат у живій силі.
"Трошки дрібної ювелірної бавовни на Слобожанщині у росіян. Кількість нових куплених ВАЗів поки з'ясовується, але точно хтось із жителів російської глибинки вже став "щасливим власником аааавтаааамааабіля". Мінімум один автомобіль сьогодні вже заброньований в автосалоні ВАЗ", - додав Донік.
читайте такожВорогу перерізають логістику: ЗСУ беруть під контроль інфраструктуру на Херсонщині
Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області бійці Збройних сил України знищили батальйонно-тактичну групу російських окупантів зі складу 423 мотострілецького полку (в/ч 91701, Наро-Фомінськ, Московської області).
Ворожий підрозділ входив до складу 4 гвардійської танкової Кантемирівської дивізії.
Дивіться онлайн новини Харкова
Читайте ще:
- ЗСУ зірвали ворожу розвідку боєм під Слов'янськом: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті
- Дрони зіграють ключову роль у війні України з Росією напередодні битви за Слов'янськ – ВВС
- Щоб підібратися до Слов'янська і Краматорська, РФ буде штурмувати ще 2 міста – розвідка Британії