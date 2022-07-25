Смертельний удар на Харківщині: ЗСУ рознесли позиції окупантів РФ

Удар по окупантам на Харківщині / скріншот

Збройні Сили України завдали нового удару по російським окупантам в Харківській області.

Волонтер Роман Донік опублікував відповідні кадри результативної роботи ЗСУ.

За його даними, крім зруйнованих позицій РФ, ворог також зазнав втрат у живій силі.

"Трошки дрібної ювелірної бавовни на Слобожанщині у росіян. Кількість нових куплених ВАЗів поки з'ясовується, але точно хтось із жителів російської глибинки вже став "щасливим власником аааавтаааамааабіля". Мінімум один автомобіль сьогодні вже заброньований в автосалоні ВАЗ", - додав Донік.

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Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області бійці Збройних сил України знищили батальйонно-тактичну групу російських окупантів зі складу 423 мотострілецького полку (в/ч 91701, Наро-Фомінськ, Московської області).

Ворожий підрозділ входив до складу 4 гвардійської танкової Кантемирівської дивізії.

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