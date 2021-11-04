"Вибивали камеру": у Лаврі під час пожежі скоїли напад на журналістів

Під час ведення прямої трансляції на журналіста напали кілька чоловіків. Вони хапали його і ледь не розірвали куртку.
У столиці на території Києво-Печерської Лаври сьогодні сталася масштабна пожежа. Під час події священнослужителі та невідомі особи нападали на журналістів. Відео інцидентів опубліковані в соцмережах.
Кореспонденту видання Сьогодні не давали працювати на місці НП і вибивали камеру з рук. Під час ведення прямої трансляції на журналіста напали кілька чоловіків.
Вони хапали його і ледь не розірвали куртку. Напади тривали навіть після приїзду патрульних.
Також, священнослужителі напали на журналіста видання Магнолія-ТВ і відібрали у нього телефон.
Пожежа в Лаврі
У Києві, 4 листопада, на території Києво-Печерської Лаври виникла велика пожежа. Рятувальники приступили до ліквідації вогню.
Загорілася майстерня з розпису ікон, яка знаходиться в двоповерховій будівлі площею 800 кв. м, з поширенням на дах.
Один потерпілий переданий бригаді швидкої допомоги.
Нагадаємо, 29 жовтня на Закарпатті трагічно загинули бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.
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