"Вибивали камеру": у Лаврі під час пожежі скоїли напад на журналістів

У Лаврі напали на журналістів / скрін

У столиці на території Києво-Печерської Лаври сьогодні сталася масштабна пожежа. Під час події священнослужителі та невідомі особи нападали на журналістів. Відео інцидентів опубліковані в соцмережах.

Кореспонденту видання Сьогодні не давали працювати на місці НП і вибивали камеру з рук. Під час ведення прямої трансляції на журналіста напали кілька чоловіків.

Вони хапали його і ледь не розірвали куртку. Напади тривали навіть після приїзду патрульних.

Також, священнослужителі напали на журналіста видання Магнолія-ТВ і відібрали у нього телефон.

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Пожежа в Лаврі

У Києві, 4 листопада, на території Києво-Печерської Лаври виникла велика пожежа. Рятувальники приступили до ліквідації вогню.

Загорілася майстерня з розпису ікон, яка знаходиться в двоповерховій будівлі площею 800 кв. м, з поширенням на дах.

Один потерпілий переданий бригаді швидкої допомоги.

Нагадаємо, 29 жовтня на Закарпатті трагічно загинули бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.

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