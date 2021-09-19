"Сміливо терплять весь біль": щемливі подробиці про стан постраждалих від вибуху в Карпатах

15 вересня в Карпатах прогримів вибух / ДСНС

Постраждалі внаслідок смертельного вибуху в Івано-Франківській області в долині гори "Під Берди оговтуються від пережитого. У лікарні наразі 4 жінки – з різними опіками і рваними ранами.

Серед туристок найбільше постраждала Марина Малиш. Її чоловік Орест Малиш на своїй сторінці у Фейсбуці регулярно розповідає про стан коханої і подруг, а також просить про молитву.

У Марини – важкі травми

Жінку привезли в опікове відділення обласної лікарні в Івано-Франківську у важкому стані, де її негайно прооперували. За словами Малиша, "лікарі (герої!) склали руку з того деформованого матеріалу, який до того називався рукою". Також чоловік повідомив, що його дружина втратила одне око.

Він пояснив, що питання полягало навіть не в тому, рухатиме його кохана рукою чи ні, а взагалі – чи зможе вона вижити.

На щастя, 17 вересня жінка прийшла до свідомості, Оресту навіть вдалося з нею поспілкуватися. Пізніше він повідомив, що сьогодні, 18 вересня, його дружина відчуває себе ще краще: деякі аналізи все ще погані, але лікарі роблять все можливе.

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"Маринці сьогодні ще краще. Рухається всім тілом. Рука, яку зібрали, рухається. Відкрили око, яке вціліло. Мене бачила, не дуже різко, але бачила. Навіть посміхнулась", – написав чоловік.

Зазначимо, що у вечір, коли сталася трагедія, Орест та 2 його товаришів пішли у ліс, аби назбирати дрів. Саме тоді й прогримів вибух. Постраждали усі з їхньої групи, окрім дітей: незадовго до моторошного інциденту їх якраз вклали спати.

В якому стані інші постраждалі

Малиш також розповів й про стан інших постраждалих жінок. За його словами, Ліда вже "бачила своїми очима". Надія та Юлія також почуваються краще. "Але краще – не означає, що всім стало легко. Дівчата мужньо переносять увесь біль", – пояснив чоловік.

Що відомо про вибух у Карпатах: основне

У долині гори "Під Берди" в українських Карпатах пізно ввечері 15 вересня пролунав вибух. Загинули дві людини – чоловіки 29 і 36 років. Ще четверо туристів отримали різні травми, троє з них перебувають у важкому стані. Лікарі намагаються стабілізувати їх стан.

Вибух стався після того, як мандрівники – жителі Коломийського району – розвели багаття. Фахівці під час з'ясування обставин інциденту припустили, що туристи могли розпалити вогонь у місці, де в землі на невеликій глибині були боєприпаси часів воєн минулих років