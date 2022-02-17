Смартфони від Зеленського "прив’яжуть" до власника: стало відомо, які ґаджети роздадуть пенсіонерам

Стало відомо, які смартфони від Зеленського роздадуть пенсіонерам/ ua.depositphotos.com, Reuters

Смартфони, які в Україні планують роздати пенсіонерам за COVID-вакцинацію у межах програми президента України Володимира Зеленського, "прив’яжуть" до конкретних абонентів. Таким чином люди, які отримають ґаджет, уже не зможуть його комусь передарувати.

Про це розповів заступник голови Міністерства цифрової трансформації Олексій Вискуб, пише портал dev.ua.

"Хтось захоче ж передавати ці смартфони іншим. Але ми з мобільними операторами знайшли інший спосіб контролю. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому", – сказав заступник очільник Мінцифри.

За словами Вискодуба, уже є домовленість з мобільними операторами, щоб відповідні смартфони прив’язували до конкретного номера – після цього пенсіонери не зможуть віддати отриманий телефон комусь іншому, наприклад, онуку, якщо захочуть це зробити.

"Сім-карта буде прив’язана, наприклад, до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства", – зазначив він.

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За його словами, планується, що перші смартфони пенсіонери отримають уже влітку цього року, а вся прогарам загалом розрахована на три роки.

Вискодуб розповів, що в Україні живуть 8,5 мільйонів людей старше 60 років. Проте станом на зараз вакциновані з них лише 3,5 мільйони. Ініціативою дарувати смартфони за щеплення від коронавірусу держава хоче заохотити людей вакцинуватися.

Смартфони пенсіонерам за вакцинацію

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що пенсіонерам, які вакцинувалися від коронавірусу, держава безкоштовно видаватиме смартфони одразу з пільговим тарифом на мобільні послуги.

"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для літніх людей, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф", – заявив Володимир Зеленський

На що можна витратити 1000 гривень за вакцинацію

З 19 грудня 2021 року українцям, які вакцинувалися від коронавірусу, держава почала виплачувати 1000 гривень. Ці кошти можна витратити на:

залізничні та авіаквитки Україною,

квитки до театрів, кінотеатрів, музеїв і виставкових центрів,

квитки на концерти,

абонементи до спортзалу,

товари в книжкових магазинах,

ліки (для осіб від 60 років).

Нещодавно в Україні розширили список послуг, на які можна витратити "ковідну" тисячу. Починаючи з 14 лютого громадяни старше 60 років можуть оплатити коштами єПідтримки комунальні послуги і придбати підписку на газети.

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