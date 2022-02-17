УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Смартфони від Зеленського "прив’яжуть" до власника: стало відомо, які ґаджети роздадуть пенсіонерам

17 лютого 2022, 11:44

Пенсіонери не зможуть віддати телефон, наприклад, онуку – він буде "прив’язаний" до людини, яка його отримає від держави.

Стало відомо, які смартфони від Зеленського роздадуть пенсіонерам/ ua.depositphotos.com, Reuters

Смартфони, які в Україні планують роздати пенсіонерам за COVID-вакцинацію у межах програми президента України Володимира Зеленського, "прив’яжуть" до конкретних абонентів. Таким чином люди, які отримають ґаджет, уже не зможуть його комусь передарувати.

Про це розповів заступник голови Міністерства цифрової трансформації Олексій Вискуб, пише портал dev.ua.

"Хтось захоче ж передавати ці смартфони іншим. Але ми з мобільними операторами знайшли інший спосіб контролю. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому", – сказав заступник очільник Мінцифри.

За словами Вискодуба, уже є домовленість з мобільними операторами, щоб відповідні смартфони прив’язували до конкретного номера – після цього пенсіонери не зможуть віддати отриманий телефон комусь іншому, наприклад, онуку, якщо захочуть це зробити.

"Сім-карта буде прив’язана, наприклад, до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства", – зазначив він.

Реклама

За його словами, планується, що перші смартфони пенсіонери отримають уже влітку цього року, а вся прогарам загалом розрахована на три роки.

Вискодуб розповів, що в Україні живуть 8,5 мільйонів людей старше 60 років. Проте станом на зараз вакциновані з них лише 3,5 мільйони. Ініціативою дарувати смартфони за щеплення від коронавірусу держава хоче заохотити людей вакцинуватися.

Смартфони пенсіонерам за вакцинацію

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що пенсіонерам, які вакцинувалися від коронавірусу, держава безкоштовно видаватиме смартфони одразу з пільговим тарифом на мобільні послуги.

"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для літніх людей, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф", – заявив Володимир Зеленський

На що можна витратити 1000 гривень за вакцинацію

З 19 грудня 2021 року українцям, які вакцинувалися від коронавірусу, держава почала виплачувати 1000 гривень. Ці кошти можна витратити на:

  • залізничні та авіаквитки Україною,
  • квитки до театрів, кінотеатрів, музеїв і виставкових центрів,
  • квитки на концерти,
  • абонементи до спортзалу,
  • товари в книжкових магазинах,
  • ліки (для осіб від 60 років).

Нещодавно в Україні розширили список послуг, на які можна витратити "ковідну" тисячу. Починаючи з 14 лютого громадяни старше 60 років можуть оплатити коштами єПідтримки комунальні послуги і придбати підписку на газети.

Вас також може зацікавити:

viber
Володимир Зеленський вакцинація смартфони новини України вакцинація від коронавірусу Мінцифри
Зараз ви переглядаєте новину «Смартфони від Зеленського "прив’яжуть" до власника: стало відомо, які ґаджети роздадуть пенсіонерам». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 14-20 лютого: Тільцям - небезпечні бажання, Ракам – гроші, Терезам - зрадаГороскоп Таро на тиждень 14-20 лютого: Тільцям - небезпечні бажання, Ракам – гроші, Терезам - зрада Ціни на яйця в Україні поповзли внизЦіни на яйця в Україні поповзли вниз Дата 20.02.2022 - магія дня, що потрібно робити, щоб не накликати бідуДата 20.02.2022 - магія дня, що потрібно робити, щоб не накликати біду Прикмети на 17 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 17 лютого: що не можна робити і як не потрапити в біду Україні час починати підрахунок збитківУкраїні час починати підрахунок збитків
12:18

Не тільки Росія: Зеленський розповів, хто заважає Україні вступити до НАТО

12:03

Маковія 2022: дата, традиції і заборони дня

11:44

Зірка Вікінгів Кетрін Винник у вишиванці підтримала Україну в День єднання

11:44

Смартфони від Зеленського "прив’яжуть" до власника: стало відомо, які ґаджети роздадуть пенсіонерамВідео

11:34

Путін затягне кризу навколо України на довгі місяці - британське МЗС

Реклама
11:30

У РФ обіцяють повністю прибрати війська від українських кордонів: названо терміниВідео

11:27

Без відповіді не залишають, але зустрічі немає: Зеленський розповів, як намагався поговорити з Путіним

11:03

Прикмети на 18 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:54

У Станиці бойовики накрили дитсадок з важкого калібру: у РФ запустили фейк про обстріл ЗСУВідео

10:53

Українська пенсіонерка 3 місяці ходила зі зламаним хребтом, не знаючи про це - відеоФотоВідео

10:23

Резніков звинуватив Путіна у брехні та назвав число військ ООС на ДонбасіВідео

10:20

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2022: Левам – дохід, Терезам - удача, Водоліям - кардинальні зміниВідео

10:13

Росія не відвела війська, а додала 7 тисяч солдатів - Білий дім

09:53

Politico: нова імовірна дата вторгнення Росії в Україну - 20 лютогоВідео

09:25

"У кожного свої цілі": Резніков прокоментував озвучені в ЗМІ дати вторгнення РосіїВідео

08:50

Зима ще не сказала останнє слово: синоптик назвав дату приходу весни в УкраїнуВідео

08:45

Форс-мажор: Україна отримала привід не платити за боргамиПогляд

08:42

Навіть не гальмував: в Одесі легковик збив 12-річну школярку просто на зебріФото

08:20

Коронавірус в Україні 17 лютого: виявили понад 33 тисячі нових хворих, жертв - 259

08:03

Вітер здуватиме з ніг і литиме дощ: українців попередили про небезпечну погоду

Реклама
07:49

У США анонсували зустріч Харріс і Зеленського в Мюнхені

07:22

Шольц і Байден обговорили Україну і закликали до виконання Мінських угод

07:16

Робимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єрВідео

07:12

Путіну потрібно побоюватися Моргенштерна: астролог пояснив чому

06:51

Вийти з "Мінська" Україні було б вигідно, але ми не можемо зробити це першимиПогляд

06:47

Вікно для вторгнення Росії в Україну залишається відкритим: у США заявили, що РФ шукає привідВідео

05:58

Гороскоп для Тельців на березень 2022: у коханні - третій зайвий, на роботі - підвищенняВідео

05:45

Якщо тіло вранці "дерев’яне": чому після сну усе болить і як це виправити

05:02

У костюмі Єви: Белла та Джіджі Хадід повністю оголилися в модному "Едемському саду"

04:45

Після обробки стає небезпечною: яка олія найшкідливіша для здоров’я

04:26

Дослідники знайшли новий спосіб боротьби з облисінням

03:54

Вчені знайшли нову небезпеку високого тиску

03:31

Жанна Бадоєва показала апетитні груди в грайливому купальнику

03:19

Велика війна Росії та України: Гармаш спрогнозував, чи зважиться Путін на вторгнення

02:19

Чи є альтернатива воді в здоровому харчуванні - відповідь дієтолога

02:18

То війна, то коронавірус: психолог розповіла, як впоратися з панікою

01:39

"А з грудьми як була лажа, так і залишилася": блогерка Стужук показала себе в бікініФото

00:51

Прикмети на 17 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:36

"У тебе неможливо не закохатися": Дорофєєва в білизні верхи на коні влаштувала пожежу в мережіВідео

00:10

Надгігантська полуниця з Ізраїлю потрапила Книгу рекордів Гіннеса: як вона виглядає

Реклама
16 лютого, середа
23:53

Російські винищувачі тричі небезпечно наблизилися до літаків ВМС СШАВідео

23:52

Чим корисний гранатовий сік для жіночого мозку - коментар вченого

23:27

Комаровський розповів, як правильно лікувати Омікрон в домашніх умовахВідео

23:05

Втратите всю удачу і гроші: кому ніколи не можна позичати сільВідео

22:53

У Білому домі пригрозили Росії жорсткими наслідками за визнання "ЛДНР"

22:33

"Загроза для всієї Європи": Шмигаль заявив про успішне блокування Північного потоку-2Відео

22:18

У Білорусі неподалік від України розгорнули понтонний міст - ЗМІВідео

21:34

В Україні вперше за багато років за добу ніхто не загинув у ДТП

21:32

6-річну дитину шукали всім селом: під Дніпром трапилася страшна трагедія з хлопчикомВідео

21:29

Дієтолог спростувала міфи про популярні білки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти