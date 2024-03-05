Складна ситуація для РФ: у ВМС ЗСУ розкрили деталі знищення "Сергія Котова"

Корабель РФ "Сергей Котов" виконував завдання з охорони Керченської протоки.

https://glavred.net/ukraine/slozhnaya-situaciya-dlya-rf-v-vms-vsu-raskryli-detali-unichtozheniya-sergeya-kotova-10547498.html Посилання скопійоване

Знищено корабель РФ "Сергей Котов" / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Знищений українськими силами патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" виконував вороже завдання з охорони Керченської протоки, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Цей (корабель, - ред.) конкретно виконував завдання з охорони Керченської протоки, робив це, звісно, незаконно, робив це в територіальних водах України, нагадую, що судноплавство заборонене Україною ще минулого року в цій частині акваторії. Тим не менш, росіяни не прислухаються до порад із нашого боку", - сказав він в ефірі національного інформаційного телемарафону.

Він також додав, що загалом у ворога чотири одиниці подібних кораблів у складі Чорноморського флоту, однак два з них уже ліквідовано - "Сергей Котов" і "Павел Державин", який перебуває в ремонті.

відео дня

За словами Плетенчука, у Криму залишається не так багато одиниць ворожих кораблів, одне судно-ракетоносій проєкту "Каракурт" використовується як ППО, на борту розміщено ЗРК "Панцир С" морського базування.

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що іноді російські кораблі виходять у Чорне море, проте "недалеко".

"У принципі для них (росіян - ред.) ситуація доволі складна, вони це розуміють, тому розосередження корабельного складу ближче до судноплавної частини Чорного моря відбувається. Але звичайно, покинути акваторію вони не можуть", - сказав він.

Також підкреслюється, що станом на ранок вівторка жодного ворожого корабля в Чорному морі не було.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Знищення корабля "Сергій Котов"

Раніше повідомлялося, що корабель "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів. Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупантів із подробицями знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов".

Нагадаємо, 5 березня в Криму було чути вибухи. Російські пропагандисти повідомили про атаки на об'єкти РФ у Керчі та Феодосії, а також про удар по кораблю Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

У прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердили знищення корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.